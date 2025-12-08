Tanjore News: तमिलनाडु के तंजौर जिले के कुंभकोणम के पास पट्टिश्वरम इलाके में एक गंभीर घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. अन्ना मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों के बीच हुई झड़प में गंभीर रूप से घायल 12वीं कक्षा के छात्र कविरासन (17) की आज सुबह मौत हो गई. इस खबर से स्कूल और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है.

बहस हाथापाई में बदली

कविरासन तिरुवरूर जिले के वलंगैमन इनामकिलियूर का रहने वाला था. वह अन्ना मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल की 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था. 18 सितंबर को उसी स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं कक्षा के छात्र के साथ कविरासन की अचानक बहस हो गई. यह बहस जल्द ही हाथापाई में बदल गई. इस झड़प में 11वीं कक्षा के छात्र की नाक में चोट आई, जिसका इलाज कुंभकोणम सरकारी अस्पताल में किया गया.

इस झड़प के बाद 11वीं कक्षा के छात्र के माता-पिता ने पट्टिश्वरम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने दोनों छात्रों के माता-पिता को बुलाकर बातचीत की और चेतावनी देते हुए मामला शांत कराने की कोशिश की.

पुरानी दुश्मनी आई सामने

3 अक्टूबर को कविरासन अपने दोस्तों के साथ दोपहर के भोजन के दौरान शौचालय गया. उसी दौरान 11वीं कक्षा के छात्रों के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी फिर सामने आई और झगड़ा हो गया. 4 अक्टूबर को विशेष कक्षाएं समाप्त होने के बाद कविरासन घर के लिए निकला. पट्टिश्वरम मंदिर के पास जाते समय 11वीं कक्षा के छात्रों ने उन पर हमला कर दिया.

इस झड़प में छात्रों ने कविरासन के सिर पर लकड़ी के डंडे से वार किया. खून से लथपथ कविरासन जमीन पर गिर गया. उसे तुरंत दोस्तों और पड़ोसियों ने पट्टिश्वरम सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. प्राथमिक उपचार के बाद उसे कुंभकोणम सरकारी अस्पताल में ले जाया गया.

गंभीर हालत और निजी अस्पताल में इलाज

कुंभकोणम अस्पताल में जांच में पता चला कि कविरासन के सिर में गंभीर चोटें हैं और खून बह रहा है. उसके इलाज के लिए उसे तंजौर के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया. सहायक पुलिस अधीक्षक अंकित सिंह और पट्टिश्वरम पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

अपराधियों की गिरफ्तारी

पुलिस ने कविरासन पर हमला करने वाले 11वीं कक्षा के 15 छात्रों को गिरफ्तार किया. इन्हें तंजौर किशोर न्यायालय में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया. पुलिस ने इलाके में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी. कविरासन की हालत गंभीर होने के कारण, उसके माता-पिता ने उसे तंजौर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों की 5 सदस्यीय टीम ने उसका गहन इलाज किया, लेकिन आज सुबह 2 बजे कविरासन की मौत हो गई.

मृतक के माता-पिता और रिश्तेदार शव परीक्षण के लिए अनुमति देने से पहले पुलिस के साथ बहस में लगे रहे. बाद में उन्हें शांत कराया गया. कविरासन की मौत के बाद पुलिस ने स्कूल, घर और पट्टिश्वरम के आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी है. इलाके में किसी भी अप्रिय घटना या विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस गहन निगरानी में है.