कार का बिगड़ा बैलेंस, फिर डिवाइडर से टकराई, शादी से घर लौट रहे सब-इंस्पेक्टर की जलकर हुई मौत
Dharwad Accident News: धारवाड़ जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना की खबर सामने आई है, यहां एक पुलिस निरीक्षक की कार में जिंदा जलकर दुखद मौत हो गई है. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की.
Karnataka Accident News: कर्नाटक के धारवाड़ जिले से एक बेहद चौंकाने वाली दुर्घटना की घटना सामने आई है. इस इलाके में एक पुलिस निरीक्षक पंचाक्षरी सालिमठ की कार में जिंदा जलकर दुखद मौत हो गई है. तेज स्पीड से चल रही उनकी कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई, जिससे यह भीषण दुर्घटना हो गई. दुर्घटना के बाद कार में आग लग गई और आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया, सड़क से गुजर रहे नागरिकों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.
शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे पुलिस निरीक्षक
जानकारी के मुताबिक, दुर्घटना के बाद कार में भीषण आग लग गई. इस घटना में कार में सवार पुलिस निरीक्षक की जलकर मौत हो गई, यह दुखद घटना कल (शुक्रवार, 5 तारीख) रात धारवाड़ के पास हुई. पुलिस निरीक्षक पंचाक्षरी सालिमठ कार से अकेले गडग से शादी समारोह में शामिल होकर धारवाड़ लौट रहे थे.
कार से लौटते समय कार का नियंत्रण खो जाने से कार डिवाइडर से टकरा गई. कार के डिवाइडर से टकराने के कुछ ही क्षण बाद कार में आग लग गई. इसलिए सालिमठ कार से बाहर नहीं निकल सके. कार में चारों तरफ आग लगने से सालिमठ की जलकर मौत हो गई. आग इतनी भीषण थी कि सालिमठ के शव की भी राख हो गई थी. मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी, लेकिन तब तक सालिमठ की दुखद मौत हो चुकी थी.
आग की लपटों के कारण कोई गाड़ी के पास नहीं गया
इस बीच, प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के व्यक्त किए गए इस दुर्घटना के अनुमान के मुताबिक, टक्कर के बाद कार के दरवाजे लॉक हो गए होंगे. इसलिए पुलिस निरीक्षक पंचाक्षरी सालिमठ गाड़ी से बाहर नहीं निकल सके. उन्होंने बचाव के लिए शोर मचाया, लेकिन आग की लपटों के कारण कोई भी गाड़ी के पास नहीं जा सका.
नागरिकों ने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी. दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और उन्होंने आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. दुर्भाग्य से, इंस्पेक्टर पंचाक्षरी सलीमथ की कार में ही जलकर मौत हो गई थी.
पुलिस निरीक्षक पंचाक्षरी सालिमठ की मौत की खबर से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. दुर्घटना का सही कारण क्या था, कार अनियंत्रित क्यों हो गई, यह जानने के लिए पुलिस जांच कर रही है. दुर्घटना स्थल के पास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, इस घटना पर दुख व्यक्त किया जा रहा है.
