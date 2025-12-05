ऑपरेशन कर महिला के पेट में छोड़ दिया सर्जिकल ब्लेड, दर्द के बाद सामने आई डॉक्टरों की करतूत

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश में पलनाडु जिले के नरसरावपेट में सरकारी अस्पताल में एक भयानक घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है, यहां छोटे ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती हुईं एक महिला के पेट में डॉक्टरों ने सर्जिकल ब्लेड छोड़ दिया. इस घटना का पता तब चला जब पेट में गंभीर दर्द होने पर स्कैनिंग करने पर असली बात सामने आई.

ऑपरेशन के बाद महिला को हुआ गंभीर दर्द

बता दें कि नरसरावपेट बालैया नगर की रमादेवी के पेट में डॉक्टरों ने सर्जिकल ब्लेड छोड़ दिया. पेट में गंभीर दर्द होने पर स्कैनिंग करने पर असली बात सामने आई. रमादेवी का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर नारायण स्वामी और उनके कर्मचारियों की गलती हुई.

ऑपरेशन के बाद गंभीर दर्द होने पर पीड़िता ने कर्मचारियों को बताया. दर्द सामान्य है, यह कहकर पीड़िता को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. दर्द सहन न होने के कारण आज स्कैनिंग की गई, जिसमें पता चला कि पेट में सर्जिकल ब्लेड पाया गया है.

पीड़िता के रिश्तेदारों ने विरोध प्रदर्शन किया

सर्जिकल ब्लेड को देखकर एक बार तो पीड़ित महिला के रिश्तेदार चौंक गए और तुरंत उसे अस्पताल ले गए. रिश्तेदारों ने डॉक्टर पर ऑपरेशन के दौरान गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया. न्याय की मांग करते हुए अस्पताल में पीड़िता के रिश्तेदारों ने विरोध प्रदर्शन किया.

पीड़िता रमादेवी ने आरोप लगाया कि छोटे ऑपरेशन के लिए 25000 रुपये लिए गए. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि पीड़िता के परिवार वालों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी और डॉक्टर और उसके कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई या नहीं.

