'न जवाब, न जिम्मेदारी, और न...', COEMPT को CBSE का ठेका देने पर भड़के राहुल, PM से पूछा सवाल

नीट पेपर लीक का मामला अभी थमा नहीं था कि सीबीएसई को लेकर बवाल शुरू हो गया है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नतीजों और डिजिटल मूल्यांकन को लेकर सियासत गरमा गई है. इस मसले को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज भी कसा.

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, 'CBSE परीक्षा परिणाम में भयंकर हेर-फेर हो गई जिससे देश के लाखों बच्चे और उनके माता-पिता सदमे में हैं. और मोदी जी? हमेशा की तरह न जवाब, न ज़िम्मेदारी, न शर्म. जिस कंपनी COEMPT को यह ज़िम्मेदारी मिली, वह पहले Globarena के नाम से तेलंगाना में 2019 में यही कारनामे कर चुकी है. नाम बदला - पर नीयत वही, फितरत वही.'

उन्होंने लिखा, 'इतिहास सबको पता था, फिर भी ठेका दिया गया. ऐसी कंपनी के हाथ में 18.5 लाख बच्चों का भविष्य सौंप दिया गया और किसी को फ़र्क़ नहीं पड़ा. यह गलती नहीं - यह सोचा-समझा षड़यंत्र है.'

राहुल ने परीक्षा आयोजित करवाने वाली कंपनी को लेकर उठाया सवाल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए पूछा, 'COEMPT को CBSE का ठेका क्यों और किसके कहने पर दिया गया? कौन-कौन से नियम और प्रक्रिया दरकिनार करके इस कंपनी को ये ठेका दिया गया? COEMPT पहले Globarena के नाम से विवादों में घिर चुकी है, ये CBSE को क्यों नहीं पता चला? बैकग्राउंड चेक्स क्यों नहीं किए गए? COEMPT प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच आखिर क्या संबंध हैं?'

CBSE परीक्षा परिणाम में भयंकर हेर-फेर हो गई जिससे देश के लाखों बच्चे और उनके माता-पिता सदमे में हैं।



और मोदी जी? हमेशा की तरह - न जवाब, न ज़िम्मेदारी, न शर्म।



जिस कंपनी COEMPT को यह ज़िम्मेदारी मिली, वह पहले Globarena के नाम से तेलंगाना में 2019 में यही कारनामे कर चुकी है।



नाम… pic.twitter.com/iZG8bvUXPJ — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 27, 2026

राहुल ने की SIT गठन की मांग

राहुल ने कहा, 'हम मांग करते हैं कि इस पूरे घोटाले के असली दोषियों को सामने लाने के लिए स्वतंत्र न्यायिक जांच और SIT का गठन तत्काल किया जाए. CBSE के Gen Z साथियों - आपकी मेहनत, आपका भविष्य, कोई चुरा नहीं पाएगा. हम इस साजिश की तह तक जाएंगे, और इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे.'

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