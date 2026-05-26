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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाडीके शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक सीएम? अटकलों पर सिद्धारमैया का दो टूक, बताया मीटिंग में क्या-क्या हुआ

डीके शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक सीएम? अटकलों पर सिद्धारमैया का दो टूक, बताया मीटिंग में क्या-क्या हुआ

कर्नाटक में 20 मई को कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने के बाद से नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर अटकलें शुरू हो गई. दिल्ली में हुई बैठक को लेकर सिद्धारमैया ने जवाब दिया.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 26 May 2026 07:08 PM (IST)
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कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं के बीच कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने मंगलवार (26 मई 2026) को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत राज्य के कई नेताओं साथ बैठक की. इसमें कांग्रेस आलाकमान के साथ-साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी मौजूद रहे. सीएम सिद्धारमैया ने बताया कि इस बैठक में राज्यसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि जो भी अटकलें लगाई जा रही थी वो निराधार है.

राहुल गांधी समेत ये बड़े नेता बैठक में मौजूद रहे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ये बैठक बुलाई थी, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी मौजूद रहे. कर्नाटक में खाली हो रही राज्यसभा की चार सीट में से कांग्रेस तीन और बीजेपी एक सीट जीतने की स्थिति में है. मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल खत्म हो रहा है और उनके कर्नाटक से ही एक बार फिर चुने जाने की संभावना है.

राज्यसभा और विधान परिषद की सीटें हो रही खाली

राज्य विधानसभा में कांग्रेस के संख्या बल को देखते हुए विधान परिषद की सात रिक्त सीट में से कांग्रेस को चार सीट मिलने की संभावना है. कर्नाटक में 20 मई को कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने के बाद से नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर अटकलें जारी हैं. दिल्ली रवाना होने से पहले सोमवार (25 मई 2026) को डीके शिवकुमार के बयान ने राजनीतिक अटकलें तेज कर दी थी. उन्होंने कहा था कि अगर आलाकमान मुझे दिल्ली बुलाती है तो मैं जाऊंगा. मुख्यमंत्री बदलने के मुद्दे पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने से बचते हुए शिवकुमार ने कहा, 'मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, यह मेरा काम नहीं है.'

सिद्धारमैया बोले पूरा करेंगे कार्यकाल

शिवकुमार के समर्थक 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री बनने को लेकर हुए कथित समझौते के तहत उनकी (शिवकुमार) पदोन्नति पर जोर दे रहे हैं. सिद्धरमैया ने कहा है कि वह अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे. शिवकुमार ने लगातार यही कहा है कि वह कांग्रेस नेतृत्व के फैसले का पालन करेंगे और मुख्यमंत्री पद पर परिवर्तन के संबंध में परिणाम समय के साथ पता चल जाएगा.

ये भी पढ़ें : मल्लिकार्जुन खड़गे खुद या बेटे के लिए CM पद...कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच बीजेपी IT हेड मालवीय का बड़ा आरोप

Published at : 26 May 2026 07:07 PM (IST)
Tags :
Siddaramaiah Karnataka DK SHivakumar
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