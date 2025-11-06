भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बार जनता का रुझान एनडीए के पक्ष में हैं. नड्डा ने गुरुवार (6 नवंबर) को एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर भी प्रतिक्रिया दी.

जेपी नड्डा ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा, ''वे मोदी जी का विरोध करते-करते देश का विरोध करने लगे हैं. वे सैनिकों का भी अपमान कर चुके हैं. खुद कभी संसद में नहीं बैठते हैं, लेकिन एसआईआर को लेकर जरूर सवाल उठा दिया. राहुल कहीं 10 लाख कहते हैं, कहीं 7 लाख कहते हैं. वे एसआईआर को लेकर कन्फ्यूज हैं. उनके पास कोई गंभीर सोच नहीं है.''

वोट चोरी के आरोपों पर क्या बोले नड्डा

जेपी नड्डा ने एसआईआर और वोट चोरी के मसले पर कहा, ''अगर अभी तक वोट चोरी हुई है तो यह एसआईआर से ही ठीक होगी. राहुल गांधी का एक गुप्त एजेंडा है, वे घुसपैठियों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. अब बिहार के लोगों को तय करना है कि वे क्या चाहते हैं. राहुल पहले ही बिहार में हार मान चुके हैं और अब वे बहाने ढूंढ रहे हैं. जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है, वह हमेशा अपने टीचर को ही दोष देता है.''

जंगलराज के लिए आरजेडी को ठहराया जिम्मेदार

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार चुनाव पर कहा, ''हम ये चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं. बिहार में फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश जी के नेतृत्व में आगे सरकार चलेगी.'' उन्होंने कहा, ''राष्ट्रीय जनता दल का डीएनए नहीं बदला है. जंगलराज इनका कल्चर रहा है. 20 साल हो गए, क्या कभी आरजेडी ने कहा कि उनसे गलती हो गई. मीसा भारती की शादी में टाटा का शोरूम तोड़कर गाड़ी ले गए, क्या कभी सॉरी बोला.''