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जंतर-मंतर पर AISA के 3 छात्रों ने खत्म की भूख हड़ताल, CJP के संसद मार्च के बीच लिया फैसला
कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है. इसी बीच 3 छात्रों की जंतर-मंतर पर 23 दिनों से जारी भूख हड़ताल खत्म हो गई है.
कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है. सोमवार (20 जुलाई) को जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प के बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया गया. इसी बीच 23 दिनों से धरने पर बैठे छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल भी खत्म कर दी है.
लेफ्ट विंग के छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के 3 छात्रों ने जंतर-मंतर पर अपनी 23 दिनों से जारी भूख हड़ताल की. CJP के संसद मार्च के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है.
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