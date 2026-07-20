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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजंतर-मंतर पर AISA के 3 छात्रों ने खत्म की भूख हड़ताल, CJP के संसद मार्च के बीच लिया फैसला 

जंतर-मंतर पर AISA के 3 छात्रों ने खत्म की भूख हड़ताल, CJP के संसद मार्च के बीच लिया फैसला 

कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है. इसी बीच 3 छात्रों की जंतर-मंतर पर 23 दिनों से जारी भूख हड़ताल खत्म हो गई है.

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 20 Jul 2026 12:21 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है. सोमवार (20 जुलाई) को जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प के बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया गया. इसी बीच 23 दिनों से धरने पर बैठे छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल भी खत्म कर दी है. 

लेफ्ट विंग के छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के 3 छात्रों ने जंतर-मंतर पर अपनी 23 दिनों से जारी भूख हड़ताल की. CJP के संसद मार्च के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है.  

 

About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
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Published at : 20 Jul 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
Hunger Strike AISA CJP Breaking News Abp News STUDENT
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