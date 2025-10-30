हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मुसलमानों को बार-बार...', बिहार चुनाव को लेकर जमीयत उलमा-ए-हिंद का बड़ा बयान

'मुसलमानों को बार-बार...', बिहार चुनाव को लेकर जमीयत उलमा-ए-हिंद का बड़ा बयान

जमीयत उलमा-ए-हिंद के महासचिव नियाज फारुकी ने बिहार चुनाव और SIR विवाद को लेकर कहा कि करीब 50 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, यह बहुत बड़ा मामला है.

By : बलराम पांडेय | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 30 Oct 2025 08:26 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है. इसी बीच, जमीयत उलमा-ए-हिंद के महासचिव नियाज फारुकी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

फारुकी ने कहा कि बिहार चुनाव के दौरान जिस तरह मुसलमानों की आबादी और घुसपैठियों को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, जमीयत उलमा-ए-हिंद इसका पुरजोर विरोध करती है. उन्होंने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से अपील की है कि वे ऐसे बयानों से बचें, जो समाज में विभाजन पैदा करें.

चुनाव आयोग पर SIR को लेकर उठाए सवाल

फारुकी ने बिहार की मतदाता सूची पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि करीब 50 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, यह बहुत बड़ा मामला है. ऐसा लग रहा है कि यह सब चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया. फारूकी ने आरोप लगाया कि इन 50 लाख मतदाताओं के नाम इसलिए हटाए गए, ताकि सत्ता हासिल की जा सके.

उन्होंने कहा कि अगर 50 लाख फर्जी मतदाता थे तो उन्हें वोटर लिस्ट में जोड़ने वाला भी तो चुनाव आयोग ही था. जब फर्जी नाम जोड़े जा रहे थे, तब आयोग ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका मतलब साफ है कि सत्ता पाने के लिए वोटर लिस्ट में फेरबदल हुआ है.

'आंकड़ों के पीछे सच्चाई राजनीतिक हथकंडा'

घुसपैठियों के मुद्दे पर फारुकी ने कहा कि बार-बार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि असम में भी जब यही मुद्दा उठाया गया था, तब कोर्ट में साबित हुआ कि आंकड़ों के पीछे सच्चाई कुछ और थी. यह सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है. फारूकी ने कहा कि बिहार में चुनाव जाति और धर्म पर नहीं, बल्कि विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर होना चाहिए.

असदुद्दीन ओवैसी के हालिया बयानों पर उन्होंने कहा कि वो एक राजनीतिक दल के नेता हैं, हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, इसलिए उनकी बातों पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन यह जरूर कहेंगे कि आखिर मुसलमान का बेटा इस देश में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? अगर देश में मुसलमानों की आबादी 15 प्रतिशत है तो उन्हें उनका 15 प्रतिशत हक भी मिलना चाहिए. अगर यह हक नहीं मिलेगा तो सवाल उठना लाजमी है.

ये भी पढ़ें:- दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत का सुप्रीम कोर्ट में किया विरोध, कहा- '2020 के दंगे देश में...'

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 30 Oct 2025 08:25 PM (IST)
Tags :
Jamiat Ulema-e-Hind BIHAR ELECTION BIHAR SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राष्ट्रपति ने दी नए CJI के नाम को मंजूरी, जस्टिस सूर्य कांत बनेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस
राष्ट्रपति ने दी नए CJI के नाम को मंजूरी, जस्टिस सूर्य कांत बनेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
क्रिकेट
Rishabh Pant ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
ऋषभ पंत ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
विश्व
क्या एलियंस ने ली अमेरिकी एयरफोर्स बेस में काम कर रहे 3 लोगों की जान? जानें ये मौतें क्यों बन गईं अबूझ पहेली
क्या एलियंस ने ली अमेरिकी एयरफोर्स बेस में काम कर रहे 3 लोगों की जान? जानें ये मौतें क्यों बन गईं अबूझ पहेली
Advertisement

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राष्ट्रपति ने दी नए CJI के नाम को मंजूरी, जस्टिस सूर्य कांत बनेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस
राष्ट्रपति ने दी नए CJI के नाम को मंजूरी, जस्टिस सूर्य कांत बनेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
क्रिकेट
Rishabh Pant ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
ऋषभ पंत ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
विश्व
क्या एलियंस ने ली अमेरिकी एयरफोर्स बेस में काम कर रहे 3 लोगों की जान? जानें ये मौतें क्यों बन गईं अबूझ पहेली
क्या एलियंस ने ली अमेरिकी एयरफोर्स बेस में काम कर रहे 3 लोगों की जान? जानें ये मौतें क्यों बन गईं अबूझ पहेली
साउथ सिनेमा
व्हाइट ऑफ शोल्डर टॉप और ब्लैक स्कर्ट में रश्मिका मंदाना ने दिए सिजलिंग पोज, तस्वीरें कर देंगी घायल
व्हाइट ऑफ शोल्डर टॉप और ब्लैक स्कर्ट में रश्मिका मंदाना ने दिए सिजलिंग पोज
बिहार
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
हेल्थ
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आंखों की सेहत कैसे रखें बेहतर, जाने बचाव के स्मार्ट टिप्स
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आंखों की सेहत कैसे रखें बेहतर, जाने बचाव के स्मार्ट टिप्स
शिक्षा
AI Technology in Schools: अब तीसरी क्लास से ही बच्चे सीखेंगे AI, शिक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान
अब तीसरी क्लास से ही बच्चे सीखेंगे AI, शिक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget