भारतीय वायुसेना आज बुधवार (8 अक्टूबर, 2025) को अपना 93वां स्‍थापना दिवस मना रही है. हिंडन एयरफोर्स स्‍टेशन पर पहली बार इस वर्ष परेड की शुरूआत सेना के तीनों अंगों यानी थलसेना, वायुसेना और नौसेना की साझा टुकड़ी से हुई. इस मौके पर एयरफोर्स चीफ के साथ ही आर्मी और नेवी चीफ भी मौजूद हैं. सीडीएस अनिल चौहान भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं.

भारतीय वायुसेना के चीफ एपी सिंह ने एयरफोर्स परेड की सलामी ली. इस कार्यक्रम में 97 वायु योद्धाओं को सम्मानित किया गया. ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले राफेल फाइटर जेट की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, ब्रह्मोस से लैस सुखोई स्क्वाड्रन की टाइगर शार्क, एस-400 मिसाइल यूनिट और लोएटरिंग म्युनिशन की यूनिट को विशेष प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया.

दो भागों में बांटा गया एयरफोर्स का कार्यक्रम

इस बार फाइटर जेट के साथ ही कॉम्‍बैट हेलीकॉप्‍टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी दुनिया के सामने पेश किया गया. तीन साल बाद हिंडन में हो रहे इस आयोजन में ट्रेडिशन, टेक्‍नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और फ्यूचर की प्‍लानिंग का बेजोड़ संगम देखने को मिला. एयरफोर्स के कार्यक्रम को दो भागों में बांटा गया है, पहला आज यानि 8 अक्टूबर को हिंडन में परेड का आयोजन. दूसरा 9 नवंबर को गुवाहाटी में फ्लाई पास्ट. परेड में वायुसेना की ताकत, अनुशासन और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन किया गया. एमआई-171(बी) हेलीकॉप्टर से तिरंगा, वायुसेना का ध्वज और ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लहराया गया.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी बधाई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने वायु सेना दिवस की शुभकामनाएं दीं. राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वायु सेना दिवस पर सभी वायु योद्धाओं, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं. भारतीय वायु सेना ने सदैव साहस, प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता का परिचय दिया है. हमारे वायु योद्धा हमारे आकाश की रक्षा करते हैं और आपदाओं व मानवीय मिशनों के दौरान अथक समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा करते हैं.

'हमारे आकाश के रक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि भारतीय वायु सेना दिवस पर हमारे आकाश के रक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं. इस बल का नाम ही भारतीयों के हृदय में अपार गौरव का संचार करता है. चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का भार उठाना हो या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जान बचाना हो, भारतीय वायु सेना अपने अदम्य साहस और अटूट देशभक्ति के साथ सदैव खड़ी रहती है. इस दिन मैं इस बल के उन शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया.

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि भारतीय वायु सेना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. वायु सेना ने अपने अद्वितीय शौर्य, अनुशासन और राष्ट्रनिष्ठा से भारत माता की अटल सुरक्षा सुनिश्चित की है. आपदा हो या युद्ध का मैदान, हर परिस्थिति में वायु वीरों ने साहस व शौर्य की अमिट गाथा रची है. राष्ट्र को अपने आकाश प्रहरी वीरों पर असीम गर्व है. जय हिंद.

ये भी पढ़ें

प्रियंका गांधी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट से क्यों मांगी माफी? टैग करके लिखा- 'वो बहुत...'