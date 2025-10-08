प्रियंका गांधी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट से क्यों मांगी माफी? टैग करके लिखा- 'वो बहुत...'

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने मंगलवार (7 अक्तूबर 2025) को कहा कि केरल में डेयरी किसानों के एक समूह के उनका संवाद हुआ और इस दौरान उनकी मुलाकात आलिया भट्ट नाम की एक गाय से हुई. वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने केरल के कोडेनचेरी स्थित एक डेयरी फार्म में डेयरी किसानों के साथ अपनी हालिया बातचीत के बारे में 'एक्स' पर एक पोस्ट में इस असामान्य मुलाकात का जिक्र किया.

कांग्रेस नेता ने बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को टैग करते हुए कहा, 'एक बेहद प्यारे परिवार की तरफ से संचालित डेयरी फार्म में डेयरी किसानों के एक समूह से मुलाकात हुई और आलिया भट्ट नाम की एक गाय से भी मुलाकात हुई. आलिया भट्ट से माफी चाहती हूं, लेकिन वह वाकई बहुत प्यारी थी.' उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से डेयरी किसान कई मुश्किलों से जूझ रहे हैं और उनमें से कई अपना गुजारा भी नहीं कर पा रहे हैं.

Met a group of dairy farmers at a dairy farm run by the loveliest family (and even encountered a cow named Alia Bhatt!!, due apologies to Ms.Bhatt @aliaa08, but she was really a cutie pie!).



Unfortunately dairy farmers are struggling with multiple difficulties and many are… pic.twitter.com/p36oeAZTbF — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 7, 2025

पशु चिकित्सा दवाओं की बढ़ती कीमत

प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं संबंधित मंत्रालय को पत्र लिखकर उन्हें पशु चिकित्सा दवाओं की बढ़ती कीमतों, पर्याप्त बीमा कवरेज की कमी और अच्छी गुणवत्ता वाले पशु चारे की उपलब्धता में आने वाली कठिनाइयों सहित कई समस्याओं से अवगत कराना चाहती हूं. कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा, ''मैं उन सभी किसानों का आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने मुझे इन मुद्दों को समझाने में अपना समय दिया. मैं हर संभव मदद करूंगी.''

