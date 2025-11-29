हज यात्रा को लेकर होने वाला बड़ा बदलाव, कम कमाई वालों के लिए खुशखबरी, सरकार लाएगी ये खास योजना

हज यात्रा को लेकर भारत सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ऐसी नई योजना पर विचार कर रही है, जिससे निम्न आय वर्ग के मुसाफिरों के लिए हज यात्रा करना आसान हो जाएगा.

नई योजना के तहत, जिन यात्रियों के पास एकबारगी पूरी रकम जमा करने की क्षमता नहीं है, वे अब किस्तों में राशि इकट्ठा कर सकेंगे. प्रस्तावित व्यवस्था के मुताबिक, कोई भी हज यात्री 5 साल तक किस्तों में पैसा जमा करके हज यात्रा के लिए पात्र हो सकेगा.

हज यात्रा पर जाने का सपना होगा पूरा

यह प्रयास खास तौर पर उन परिवारों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है, जिनकी आर्थिक स्थिति सीमित है और जो कई वर्षों से हज पर जाने का सपना देखते हैं लेकिन पूरी रकम एक साथ जमा कर पाना मुश्किल होता है. सरकार जल्द ही इस योजना के नियम और शर्तें जारी करेगी. अधिकारियों का कहना है कि इसे लागू करने के बाद हज यात्रा अधिक सुलभ और सुविधाजनक बन जाएगी, साथ ही बड़ी संख्या में इच्छुक लोग निर्धारित समय में अपनी बचत पूरी कर पाएंगे. नई योजना लागू होने पर हज यात्रा के लिए वित्तीय बोझ कम होगा और आम लोगों का सफर आसान होने की उम्मीद है.

भारतीय हज समिति की हुई थी बैठक

इससे पहले, 22 नवंबर को भारतीय हज समिति (HCOI) ने हज-2026 के लिए भारतीय हज यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा करने के लिए एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था. इस बैठक की अध्यक्षता अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार ने की.

बैठक में डॉ. कुमार ने भारतीय हज समिति को निर्देश दिया कि हज से जुड़े सभी काम पूरी तरह डिजिटल हों. यानी पोर्टल-आधारित, टेक-इनेबल्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के साथ एकीकृत. उनका कहना था कि आधुनिक तकनीक के दौर में सभी प्रक्रियाएं तेज, पारदर्शी और बिना मैन्युअल काम के होनी चाहिए, ताकि यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं मिल सकें.

