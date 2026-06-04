हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेरलम के पलक्कड़ में खुलने वाला नया जिम बना विवाद का कारण, इस्लाम-फ्रेंडली कहने पर इंटरनेट में ट्रोल, मालिक ने दी सफाई

केरलम के पलक्कड़ में खुलने वाला नया जिम बना विवाद का कारण, इस्लाम-फ्रेंडली कहने पर इंटरनेट में ट्रोल, मालिक ने दी सफाई

Gym in Kerelam: जिम के मालिक नवाज मुथु टी. ने कहा कि हम एक इस्लाम-फ्रेंडली जिम शुरू कर रहे हैं और मेरा मानना है कि यह केरलम में अपनी तरह का पहला ऐसा जिम होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 04 Jun 2026 09:26 PM (IST)
Preferred Sources

देश में आए दिन किसी न किसी जगह धार्मिक मान्यताओं को लेकर विवाद सामने आते हैं. इसी कड़ी में केरलम के पलक्कड़ जिले में एक नया मामला सामने आया है, जहां एक फिटनेस सेंट के मालिक ने अपने जिम को इस्लामिक-फ्रेंडली जिम बताते हुए घोषणा की है. जिसके बाद से इस मामले में विवाद खड़ा हो गया है और कई लोगों ने इस सोच पर सवाल भी उठाए हैं.

यह विवाद तब शुरू हुआ जब पलक्कड़ के पुथुनगरम स्थित एक जिम के मालिक ने एक प्रमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो में जिम के मालिक नवाज मुथु टी. ने कहा कि इस फेसिलिटी में जोर से म्यूजिक नहीं बजाया जाएगा. इसके साथ ही पुरुषों और महिलाओं के लिए अगल-अगल समय और एक्सरसाइज के एरिया होंगे. उन्होंने यह भी कहा कि ट्रेनर्स को भी अलग रखा जाएगा.

वीडियो में जिम के मालिक ने क्या कहा था?

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए प्रमोशनल वीडियो में जिम के मालिक नवाज ने कहा, ‘हम एक इस्लाम-फ्रेंडली जिम शुरू कर रहे हैं और मेरा मानना है कि यह केरलम में अपनी तरह का पहला ऐसा जिम होगा. जो भी लोग इसमें अपनी दिलचस्पी रखते हैं, वह मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जिम का दौरा भी कर सकते हैं.’

उन्होंने कहा कि यह कोई नया वेंचर नहीं है, बल्कि करीब 15 सालों में संचालित एक मौजूदा फिटनेस सेंट है, जिसका वर्तमान में रेनोवेशन किया जा रहा है. हालांकि, सोशल मीडिया पर इस वीडियो की व्यापक रूप से आलोचना हुई और कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या यह पहल सिर्फ मुसलमानों के लिए है. विवाद बढ़ने के बाद प्रमोशन का असली वीडियो डिलीट कर दिया गया.

इसके बाद मामले में जिम के मालिक नवाज ने प्रमोशन वीडियो पर सफाई देते हुए एक नया वीडियो जारी किया. जिसमें उन्होंने साफ किया कि जिम सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला है और इसका मकसद सिर्फ मुस्लिमों के लिए जिम बनाना नहीं है.

विवाद के बाद जिम के मालिक ने दी सफाई 

वीडियो में सफाई देते हुए नवाज ने कहा, ‘बहुत सारे लोग यह बात बोल रहे हैं कि यह मुस्लिम जिम या सिर्फ मुसलमानों के लिए जिम है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं. मैंने कभी नहीं कहा कि यह सिर्फ मुसलमानों के लिए जिम है. इस्लामिक-फ्रेंडली शब्द सिर्फ कुछ नियमों को दर्शाता है, न कि सदस्यता पर किसी तरह की पाबंदी को. उन्होंने कहा, ‘इस्लामिक-फ्रेंडली जिम में महिलाओं और पुरुषों को साथ में वर्कआउट नहीं करना चाहिए. महिलाओं के लिए अलग समय और अलग जगह होना चाहिए. पुरुषों के लिए अलग समय होना चाहिए. तेज संगीत नहीं होना चाहिए. कई लोग जो इन सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करते हैं, वे मिक्स्ड) एक्ससाइजों वाली जगहों पर या तेज संगीत के कारण जिम जाने से बचते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘बहुत से मुसलमान इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीते हैं. वे बहुत जोर से म्यूजिक नहीं सुनते. उनके लिए कोई जिम नहीं है. जब आप किसी जिम में जाते हैं, तो म्यूजिकक बंद करवाना मुमकिन नहीं होता है. ऐसी महिलाएं भी हैं जो पुरुषों के साथ मिक्स्ड इनवायरमेंट में एक्सरसाइज करने में असहज महसूस करती हैं. ये वे लोग हैं जो अब तक जिम की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाए हैं. उन्होंने आगे कहा क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, इसलिए मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं. मेरे रिश्तेदारों में भी ऐसे लोग हैं जो जिम नहीं जाते. यह फेसलिटी उनके लिए उपयोगी होगी.’

यह भी पढ़ेंः केरल पहुंचा मानसून! यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी एंट्री? जानें IMD ने क्या बताया?

Published at : 04 Jun 2026 08:46 PM (IST)
Tags :
Kerala Keralam Kerala GYM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
केरलम के पलक्कड़ में खुलने वाला नया जिम बना विवाद का कारण, इस्लाम-फ्रेंडली कहने पर इंटरनेट में ट्रोल, मालिक ने दी सफाई
केरलम के पलक्कड़ में खुलने वाला नया जिम बना विवाद का कारण, इस्लाम-फ्रेंडली कहने पर इंटरनेट में ट्रोल, मालिक ने दी सफाई
इंडिया
'आज भी चलता हमारा फैसला', हुमायूं कबीर ने ममता को विधानसभा पहुंचाने के किया सीट का ऑफर
ममता बनर्जी को विधानसभा पहुंचाने के लिए हुमायूं कबीर आए आगे, इस सीट का दिया ऑफर
इंडिया
राज्यसभा के लिए BJP ने 11 नामों की घोषणा की, जानें किन दो पुराने चेहरों को दोबारा नहीं मिला टिकट?
राज्यसभा के लिए BJP ने 11 नामों की घोषणा की, जानें किन दो पुराने चेहरों को दोबारा नहीं मिला टिकट?
इंडिया
न इस्तीफा, न नई पार्टी... अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने पर तमिलनाडु बीजेपी चीफ ने दिया ये जवाब
न इस्तीफा, न नई पार्टी... अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने पर तमिलनाडु बीजेपी चीफ ने दिया ये जवाब
Advertisement

वीडियोज

TRP Ratings of TV: 'Vasudha' ने फिर मारी बाजी, इस हफ्ते भी नंबर 1 पर रहकर रचा इतिहास! #sbs
Bollywood News: सलमान की टीम के लीगल नोटिस पर 'काला हिरण' मेकर्स का पलटवार, विवाद ने पकड़ी रफ्तार (04.06.26)
स्कूल बंक से लेकर एक्सीडेंट तक, Triptii Dimri और Dharna Durga ने सुनाए बचपन के मजेदार 'कांड'
Madhuri Dixit ने बताया अपनी ग्लोइंग स्किन का राज, बोलीं- सिर्फ क्रीम नहीं, लाइफस्टाइल भी है जरूरी
Rukaiya Begum की पहचान से आगे बढ़ना चाहती हैं Lavina Tandon, बोलीं- दूसरे किरदारों को भी मिले प्यार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
डिलिमिटेशन बिल 2.0 लाने पर विचार कर रही सरकार, मॉनसून सेशन से पहले TMC-DMK की सहमति के लिए साधा संपर्क
डिलिमिटेशन बिल 2.0 पर विचार कर रही सरकार, मॉनसून सेशन से पहले TMC-DMK की सहमति के लिए साधा संपर्क
मध्य प्रदेश
MP Rajya Sabha Elections 2026: बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को बनाया राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार
बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को बनाया राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार
क्रिकेट
दर्द से तड़प उठा पाकिस्तानी खिलाड़ी, सिर पर लगी भयंकर चोट; मैदान छोड़कर गया बाहर
दर्द से तड़प उठा पाकिस्तानी खिलाड़ी, सिर पर लगी भयंकर चोट; मैदान छोड़कर गया बाहर
बॉलीवुड
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा, 35 लाख तो सिर्फ स्टांप ड्यूटी दी
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा
विश्व
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
इंडिया
Explained: 4 मई से 4 जून तक... फिरहाद ने साथ छोड़ा, जहांगीर का इस्तीफा और अभिषेक के पीछे ED! कैसे अर्श से फर्श पर आ गईं ममता बनर्जी?
फिरहाद ने साथ छोड़ा, जहांगीर का इस्तीफा और अभिषेक के पीछे ED! कैसे अर्श से फर्श पर आ गईं ममता?
शिक्षा
JEE एडमिशन के लिए 75% अंकों की पात्रता में नहीं मिलेगी छूट, IIT रुड़की ने साफ किया रुख
JEE एडमिशन के लिए 75% अंकों की पात्रता में नहीं मिलेगी छूट, IIT रुड़की ने साफ किया रुख
ऑटो
इस देश ने बना ली है उड़ने वाली टैक्सी, जानें कितने लोग एक साथ कर सकते हैं सफर?
इस देश ने बना ली है उड़ने वाली टैक्सी, जानें कितने लोग एक साथ कर सकते हैं सफर?
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget