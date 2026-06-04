पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पूर्व निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की तरफ से आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के बीच एक वांटेड हिस्ट्रीशीटर ने गुरुवार (4 जून, 2026) को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया.

अधिकारियों ने जानकारी देते बताया कि इस मामले में CBI की टीम लगातार उसकी तलाश कर रही थी. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि वांटेड हिस्ट्रीशीटर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोनू ने गैंगस्टर्स एक्ट से जुड़े एक पुराने मामले में बलिया की एक अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. इसके बाद कोर्ट ने उस 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उसे फिर मऊ जिला जेल भेज दिया गया.

बांसडीह रोड थाना प्रभारी ने मामले में क्या कहा?

इस संबंध में बांसडीह रोड थाने के प्रभारी (SHO) वंश बहादुर सिंह ने कहा कि आरोपी मोनू के खिलाफ 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पूर्व निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में भी वांटेड है, जिसकी जांच वर्तमान में CBI की तरफ से की जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि साल 2023 में बांसडीह रोड थाने में आरोपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया था.

गैंगस्टर मोनू के वकील ने क्या कहा?

वहीं, आरोपी मोनू के वकील कैश सिंह ने पीटीआई से कहा कि गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश हरीश कुमार ने ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. अदालत ने 25 मई, 2026 को सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था, क्योंकि वह इस मामले में कोर्ट के सामने पहले पेश नहीं हुआ था.

उन्होंने यह भी दावा किया कि CBI के अधिकारी मोनू पर आत्मसमर्पण करने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे और जांच के सिलसिले में हाल ही में उन्होंने मोनू के घर से सीसीटीवी फुटेज भी जब्त की थी. इस बीच, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी महिमा सिंह ने कहा कि उसका पति निर्दोष है और सीबीआई की जांच के बाद उन्हें न्याय मिलेगा.

यह भी पढ़ेंः सत्ता जाने के बाद ये क्या TMC का हाल, बेड के नीचे छिपे नेता को पुलिस ने निकाला, Video वायरल

