ममता बनर्जी की TMC की मुश्किलें नहीं हो रही खत्म! फिरहाद हकीम के बाद एक और मेयर ने दिया इस्तीफा

पश्चिम बंगाल में 15 सालों तक सत्ता में रहने वाली पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) की मुश्किलें इन दिनों खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. टीएमसी इस वक्त अपने राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े आंतरिक संकटों से जूझ रही है. इस बीच पार्टी के नई नेताओं ने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसमें गुरुवार (4 जून, 2026) को एक और नाम शामिल हो गया है और वो नाम है कृष्णा चक्रवर्ती.

इस्तीफा देने के बाद बोलीं कृष्णा चक्रवर्ती

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता कृष्णा चक्रवर्ती ने गुरुवार (4 जून, 2026) को निजी कारणों का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बिधाननगर शहर की मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने बिधाननगर नगर निगम (BMC) के कमिश्नर को एक पत्र में कहा, ‘मैं व्यक्तिगत कारणों से बिधाननगर नगर निगम की मेयर पद से अपना इस्तीफा देती हूं.’

वहीं, कृष्णा चक्रवर्ती ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ‘मैंने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मैं एक पार्षद के रूप में नागरिकों के लिए काम करती रहूंगी. मैं अपने लिए कुछ समय निकालना चाहती हूं.’

Kolkata, West Bengal: Krishna Chakraborty has resigned from her post as Mayor of the Bidhannagar Municipal Corporation



She says, "I work for the citizens. I am still a councillor....This is my personal choice. You have known me for a long time, and I always speak the truth..." pic.twitter.com/UYyLJgiDhl — IANS (@ians_india) June 4, 2026

फिरहाद हकीम के बाद कृष्णा बनर्जी का इस्तीफा

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पूरे राज्य में टीएमसी के कई अन्य नेताओं ने पहले ही अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसमें टीएमसी के जाने-माने नेता फिरहाद हकीम का नाम भी शामिल है. फिरहाद हकीम ने बुधवार (3 जून, 2026) को अपने पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई है और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी के इसके लिए अनुमति मांगी है. हालांकि, हकीम ने अभी तक औपचारिक रूप से इस्तीफा नहीं दिया है. ऐसे में अब कृष्णा चक्रवर्ती का इस्तीफा ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

वहीं, टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि फिरहाद हकीम ने कई बार पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के सामने मेयर पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है. पिछली बार उन्होंने कहा था कि नगर निगम निष्क्रिय हो गया है. हकीम सम्मानजनक तरीके से इस्तीफा देना चाहते हैं. ममता बनर्जी ने उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दोहराया कि नगर निकाय निष्क्रिय हो चुका है. सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद टीएमसी सुप्रीमो ने उन्हें इस्तीफा देने की अनुमति दे दी.

यह भी पढे़ंः चंद्रनाथ रथ हत्या मामलाः वांटेड गैंगस्टर ने बलिया कोर्ट में किया सरेंडर, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

