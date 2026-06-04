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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी की TMC की मुश्किलें नहीं हो रही खत्म! फिरहाद हकीम के बाद एक और मेयर ने दिया इस्तीफा

ममता बनर्जी की TMC की मुश्किलें नहीं हो रही खत्म! फिरहाद हकीम के बाद एक और मेयर ने दिया इस्तीफा

Krishna Chakraborty Resign: कृष्णा चक्रवर्ती ने कहा कि मैंने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मैं एक पार्षद के रूप में नागरिकों के लिए काम करती रहूंगी. मैं अपने लिए कुछ समय निकालना चाहती हूं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 04 Jun 2026 07:06 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में 15 सालों तक सत्ता में रहने वाली पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) की मुश्किलें इन दिनों खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. टीएमसी इस वक्त अपने राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े आंतरिक संकटों से जूझ रही है. इस बीच पार्टी के नई नेताओं ने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसमें गुरुवार (4 जून, 2026) को एक और नाम शामिल हो गया है और वो नाम है कृष्णा चक्रवर्ती.

इस्तीफा देने के बाद बोलीं कृष्णा चक्रवर्ती

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता कृष्णा चक्रवर्ती ने गुरुवार (4 जून, 2026) को निजी कारणों का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बिधाननगर शहर की मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने बिधाननगर नगर निगम (BMC) के कमिश्नर को एक पत्र में कहा, ‘मैं व्यक्तिगत कारणों से बिधाननगर नगर निगम की मेयर पद से अपना इस्तीफा देती हूं.’ 

वहीं, कृष्णा चक्रवर्ती ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ‘मैंने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मैं एक पार्षद के रूप में नागरिकों के लिए काम करती रहूंगी. मैं अपने लिए कुछ समय निकालना चाहती हूं.’

फिरहाद हकीम के बाद कृष्णा बनर्जी का इस्तीफा

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पूरे राज्य में टीएमसी के कई अन्य नेताओं ने पहले ही अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसमें टीएमसी के जाने-माने नेता फिरहाद हकीम का नाम भी शामिल है. फिरहाद हकीम ने बुधवार (3 जून, 2026) को अपने पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई है और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी के इसके लिए अनुमति मांगी है. हालांकि, हकीम ने अभी तक औपचारिक रूप से इस्तीफा नहीं दिया है. ऐसे में अब कृष्णा चक्रवर्ती का इस्तीफा ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

वहीं, टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि फिरहाद हकीम ने कई बार पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के सामने मेयर पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है. पिछली बार उन्होंने कहा था कि नगर निगम निष्क्रिय हो गया है. हकीम सम्मानजनक तरीके से इस्तीफा देना चाहते हैं. ममता बनर्जी ने उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दोहराया कि नगर निकाय निष्क्रिय हो चुका है. सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद टीएमसी सुप्रीमो ने उन्हें इस्तीफा देने की अनुमति दे दी.

यह भी पढे़ंः चंद्रनाथ रथ हत्या मामलाः वांटेड गैंगस्टर ने बलिया कोर्ट में किया सरेंडर, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

Published at : 04 Jun 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
WEST BENGAL MAMATA BANERJEE Krishna Chakraborty
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