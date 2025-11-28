Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







साउथ अफ्रीका की मेजबानी में हुए जी-20 शिखर सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल नहीं हुआ था. ट्रंप प्रशासन की ओर से कहा गया था कि साउथ अफ्रीका की सरकार ने ईसाईयों की हत्याओं पर चुप्पी साध रखी है और दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला किया है. ट्रंप ने कहा कि वह अगले साल फ्लोरिडा में होने वाले जी-20 समिट में साउथ अफ्रीका को न्योता नहीं देंगे और साथ ही उसे मिलने वाली सभी सब्सिडी को भी बंद कर रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संबंध में शुक्रवार (28 नवंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका में हुई जी20 शिखर सम्मेलन में इसलिए हिस्सा नहीं लिया क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी सरकार अफ्रीकानर्स और डच, फ्रेंच और जर्मन मूल के अन्य लोगों के साथ हो रहे भीषण मानवाधिकार उल्लंघनों को न तो स्वीकार कर रही है और न ही उनसे निपट रही है. स्पष्ट शब्दों में कहें तो वहां श्वेत लोगों की हत्याएं की जा रही है और उनकी जमीनें और खेतों को भी उनसे छीना जा रहा है.”

उन्होंने कहा, “सबसे बुरा यह है कि जल्दी ही बंद होने वाला न्यूयॉर्क टाइम्स और तथाकथित फेक न्यूज मीडिया इस कथित नरसंहार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा. यही वजह है कि कट्टर वामपंथी मीडिया के झूठे और ढोंगी लोग बंद होते जा रहे हैं.”

The United States did not attend the G20 in South Africa, because the South African Government refuses to acknowledge or address the horrific Human Right Abuses endured by Afrikaners, and other descendants of Dutch, French, and German settlers. To put it more bluntly, they are… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2025

दक्षिण अफ्रीका को ट्रंप नहीं देंगे G20 का आमंत्रण

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “जी20 शिखर सम्मेलन के समापन के दिन दक्षिण अफ्रीका ने समारोह में मौजूद हमारे अमेरिकी दूतावास के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि को G20 की अध्यक्षता सौंपने से इनकार कर दिया. इसलिए मेरे निर्देश पर अब दक्षिण अफ्रीका को 2026 के होने वाले G20 में आमंत्रण नहीं दिया जाएगा, जिसका आयोजन अगले साल अमेरिका के फ्लोरिडा के मियामी शहर में की जाएगी.”

उन्होंने कहा, “दक्षिण अफ्रीका ने दुनिया को दिखा दिया है कि वे कहीं भी सदस्यता के योग्य देश नहीं हैं और हम उन्हें दिए जा रहे सभी भुगतानों और सब्सिडी को तत्काल प्रभाव से रोक रहे हैं.”

साउथ अफ्रीका में हुए जी-20 सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था अमेरिका

उल्लेखनीय है कि इस साल जी20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग में की, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर समेत कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, नीदरलैंड, जमैका के अलावा कई अन्य देशों के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया. हालांकि, इस साल जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का अमेरिका ने बहिष्कार किया था और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें भाग नहीं लिया.

