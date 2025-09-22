हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाLPG Price Today: दूध, ब्रेड और बिस्किट सबके कम हुए दाम, क्या GST में कटौती के बाद LPG सिलेंडर भी हुआ सस्ता?

LPG Price Today: दूध, ब्रेड और बिस्किट सबके कम हुए दाम, क्या GST में कटौती के बाद LPG सिलेंडर भी हुआ सस्ता?

देशभर में GST 2.0 लागू होने से टैक्स स्लैब कम हुए हैं. LPG सिलेंडर के दाम स्थिर हैं, पर डेयरी FMCG उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर में राहत मिली है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 22 Sep 2025 01:09 PM (IST)

22 सितंबर से देशभर में नया GST सिस्टम (GST 2.0) लागू हो गया है. पहले जहां चार टैक्स स्लैब थे, अब सिर्फ दो रह गए हैं- 5% और 18%. वहीं, लक्जरी और हानिकारक उत्पादों (Sin Products) पर 40% टैक्स लगाया गया है. इसे 2017 में GST लागू होने के बाद का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है.

क्या LPG सिलेंडर सस्ता होगा?

कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या LPG सिलेंडर पर असर पड़ेगा. फिलहाल, घरेलू LPG सिलेंडर पर 5% GST और कमर्शियल सिलेंडर पर 18% GST लगता है. नए बदलाव के बाद भी इसमें कोई कटौती नहीं की गई है. यानी LPG सिलेंडर की कीमतें पहले जैसी ही रहेंगी.

खाने-पीने की चीजें सस्ती

हालांकि LPG पर राहत नहीं मिली, लेकिन कई डेयरी और FMCG प्रोडक्ट्स अब सस्ते हो गए हैं. इनमें घी, पनीर, मक्खन, आइसक्रीम, जैम, अचार और ड्राई फ्रूट्स शामिल हैं. कंपनियों ने नई कीमतों का ऐलान कर दिया है.

कार, AC और TV पर भी राहत

नए GST रेट्स का असर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर पर भी दिखेगा.

  • टीवी की कीमतें 2,500 रुपये से 85,000 रुपये तक घट सकती हैं.
  • रूम AC करीब 4,700 रुपये तक सस्ता होगा.
  • डिशवॉशर पर 8,000 रुपये तक की राहत मिलेगी.
  • छोटी कारों पर 18% और बड़ी कारों पर 28% GST लगेगा.

हेल्थकेयर और एजुकेशन सेक्टर पर असर

  • दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है.
  • बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजें और सेवाएं भी टैक्स-फ्री हो गई हैं.

खाने-पीने की चीजों पर बड़ी राहत

ब्रेड और पिज्जा को अब टैक्स-फ्री कैटेगरी में डाल दिया गया है. यानी पहले जहां ब्रेड का पैक 20 रुपये का मिलता था, अब 19 रुपये में मिलेगा. पास्ता, नूडल्स और कॉर्न फ्लेक्स पर लगने वाला 12-18% टैक्स घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है. बिस्कुट और नमकीन पर भी अब केवल 5% GST लगेगा.

टॉयलेट और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स

रोजमर्रा की जरूरतों जैसे तेल, शैंपू और साबुन पर अब 18% की जगह सिर्फ 5% टैक्स लगेगा. इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा. जैसे पहले 100 रुपये बेस प्राइस वाले शैंपू पैक पर 118 रुपये देने पड़ते थे, अब वही पैक सिर्फ 105 रुपये में मिलेगा.

ये भी पढ़ें-

अरुणाचल प्रदेश को 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी, 'पूर्वोत्तर का हो रहा विकास'

Published at : 22 Sep 2025 01:08 PM (IST)
Tags :
Milk Butter MODI GOVERNMENT GST 2.0
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी
महाराष्ट्र
Mumbai Lamborghini Crash: मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
विश्व
रात के अंधेरे में आसिम मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज शरीफ!  
रात के अंधेरे में मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज!  
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Advertisement

वीडियोज

बैड्स आफ बालीवुड में लक्ष्य-राघव का आन-स्क्रीन अभिनय उनके किल आफ-स्क्रीन रिश्ते पर आधारित है
Homebound review: आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Political Clash: Chhapra में NDA कार्यकर्ताओं में 'टिकट' पर हंगामा!
India-Pakistan Match: भारत ने पाक के खिलाफ लगातार 7वां मैच जीता
PM Modi Mother Abuse Row: Tejashwi पर BJP-JDU का हमला, Tej Pratap ने माँ के अपमान पर माँगी जेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी
महाराष्ट्र
Mumbai Lamborghini Crash: मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
विश्व
रात के अंधेरे में आसिम मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज शरीफ!  
रात के अंधेरे में मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज!  
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Records: 'जॉली एलएलबी 3' की तबाही से कांपा बॉक्स ऑफिस, तीन दिन में तोड़ डाले 10 बड़े रिकॉर्ड!
'जॉली एलएलबी 3' की तबाही से कांपा बॉक्स ऑफिस, तीन दिन में तोड़ डाले 10 बड़े रिकॉर्ड!
हेल्थ
World Ayurveda Day: क्या आयुर्वेद से खत्म की जा सकती है ऑटोइम्यून डिजीज? जानिए क्या करते हैं एक्सपर्ट
क्या आयुर्वेद से खत्म की जा सकती है ऑटोइम्यून डिजीज? जानिए क्या करते हैं एक्सपर्ट
नौकरी
UN का बड़ा खुलासा, जानें AI से पुरुषों या महिलाओं किस की नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा
UN का बड़ा खुलासा, जानें AI से पुरुषों या महिलाओं किस की नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा
नौकरी
DU Jobs 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Embed widget