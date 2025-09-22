हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी

'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी

PM Modi Arunachal Pradesh: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस सोचती थी कि अरुणाचल में दो ही लोकसभा सीटें हैं तो क्यों ध्यान दिया जाए. इस सोच से हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट पीछे रह गया.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 22 Sep 2025 12:58 PM (IST)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में कहा कि कांग्रेस ने पूर्वोत्तर को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब इन राज्यों का विकास हो रहा है. पीएम मोदी ने सोमवार (22 सितंबर) को 5100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. उन्होंने नई जीएसटी का भी जिक्र किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने ईटानगर में जनता को संबोधित करते हुए कहा, ''मेरा आज यहां आना तीन कारणों से विशेष हो गया. पहला कि नवरात्रि के पहले दिन मुझे ऐसे पहाड़ों का दर्शन मिल गया. दूसरी वजह ये की आज से देश में नेक्स्ट जेन GST लागू हुई है और तीसरी बात ये कि आज अरुणाचल को ढेर सारे नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के डबल बेनिफिट का उदहारण है.''

भाजपा ने अरुणाचल को 16 गुना ज्यादा दिया पैसा

पीएम मोदी ने कहा, ''देश में जो टैक्स इकट्ठा होता है, उसका एक हिस्सा राज्यों को मिलता है. जब कांग्रेस की सरकार थी तब अरुणाचल प्रदेश को 10 साल में सेंट्रल टैक्स में से सिर्फ 6,000 करोड़ रुपये ही मिले थे, जबकि भाजपा सरकार के 10 वर्षों में अरुणाचल को एक लाख करोड़ रुपये से अधिक मिल चुके हैं. यानी भाजपा सरकार ने कांग्रेस की तुलना में अरुणाचल को 16 गुना ज्यादा पैसा दिया है और यह सिर्फ टैक्स का हिस्सा है.''

कांग्रेस की वजह से रुका अरुणाचल का विकास - पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, ''यहां वैसे तो सूर्यकिरण सबसे पहले आती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि विकास आने में बहुत समय लग गया, लेकिन पहले जो दिल्ली में बैठे थे उन्होंने अरुणाचल को नजर अंदाज किया. कांग्रेस सोचती थी कि अरुणाचल में दो ही लोकसभा सीटे हैं तो क्यों ध्यान दिया जाए. इस सोच से हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट पीछे रह गया.''

उन्होंने कहा, ''हमने कांग्रेस से आपको मुक्ति दिलाने की ठान ली. हमारा एक ही मंत्र है, नेशन फर्स्ट. जिसे कांग्रेसियों ने भुला दिया था. वो आज विकास का केंद्र बन गया. सरकार दिल्ली में बैठ कर नहीं चलेगी. मंत्रियों को यहां आना होगा. कांग्रेस के समय में कभी ही कोई यहां आता था, लेकिन अब जब हमारे मंत्री आते हैं तो दूर दराज जाते हैं, यहां रुकते हैं. अभी पिछले हफ्ते ही मैं मिजोरम, मणिपुर गया था. नॉर्थ ईस्ट मुझे दिल से पसंद है, इसलिए हमने दूरी काम की है और दिल्ली को आपके पास लेकर आएं हैं.''

Published at : 22 Sep 2025 12:12 PM (IST)
ARUNACHAL PRADESH PM Modi
