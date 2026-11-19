2027 की जनगणना को लेकर एक नया विवाद सामने आया है. सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल पर अब अन्य धर्मों के तहत कुल 76 एंट्री दिख रही हैं. ये अब ड्रॉप-डाउन मेनू की जगह प्रिडिक्टिव टेक्स्ट ऑप्शन के रूप में दिखाई दे रहे हैं. पहले इसकी जगह पोर्टल पर धर्मों के ड्रॉप-डाउन मेनू में इस्कॉन, रामकृष्ण परमहंस, गोरखनाथ, सनातन, वैदिक धर्म, रामदेव बिश्नोई, वैष्णव, शिया, सुन्नी जैसी 287 एंट्री शामिल थीं. हालांकि बाद में इसे हटा दिया गया.

जनगणना पोर्टल पर अब जो 76 प्रिडिक्टिव टेक्स्ट ऑप्शन बचे हैं, उनमें से लगभग सभी 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित हैं. ये वे नाम हैं, जिन्हें लोगों ने 2011 की जनगणना में अन्य कॉलम के तहत अपने धर्म या आस्था के रूप में शामिल किया था. इनमें से ज्यादातर एंट्री देशभर के अनुसूचित जनजाति समुदायों के धर्मों और आस्थाओं से जुड़ी हैं. इसमें सरना, डोनी पोलो, ताना भगत, बिरसा, गारो, मुंडा, उरांव, संताल शामिल है.

विपक्षी नेताओं और OBC संगठनों ने उठाए थे सवाल

नई सूची में 5 एंट्री ऐसी हैं, जो 2011 या 2001 की जनगणना की अन्य धर्मों की लिस्ट में शामिल नहीं थीं. इसमें आदिवासी धर्म, बुरा देव, करुपा, टिंगकाओ, रांगोंग और टिंगवांग हिंगडे शामिल हैं. इस बीच विपक्षी नेताओं और OBC संगठनों ने 2027 की जनगणना कराने के तरीके पर सवाल उठाए. कई लोगों ने पूछा कि सरकार धर्मों के लिए तो ड्रॉप-डाउन ऑप्शन दे सकती है, लेकिन जातियों के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कब किया बदलाव

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय बदलाव को लेकर सवाल किया गया था, जब अन्य धर्मों के तहत 287 विकल्पों का एक ड्रॉप-डाउन मेनू दिखाई दिया था. इसके तुरंत बाद ड्रॉप-डाउन मेनू को हटा दिया गया. इस पर एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि लिस्ट प्रेडिक्टिव टेक्स्ट का हिस्सा थी, जिसका मकसद स्पेलिंग में होने वाली गलतियों को कम करना था. हालांकि, उन्होंने साफतौर पर ये नहीं बताया कि इस्कॉन रामकृष्ण परमहंस, रामदेव, गोरखनाथ जैसे नाम, जो पहले कभी आधिकारिक सूची में दर्ज नहीं थे, इस सूची में कैसे आ गए.