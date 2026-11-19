केंद्र सरकार की साक्षरता योजना 'उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' के तहत देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने खुद को 'पूरी तरह साक्षर' घोषित कर दिया है. इस लिस्ट में लद्दाख,मिजोरम,गोवा,त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश,चंडीगढ़,अंडमान और निकोबार द्वीप समूह,सिक्किम,उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लक्षद्वीप शामिल हैं. सरकारी अधिकारियों के अनुसार, किसी भी राज्य या क्षेत्र में 95 प्रतिशत साक्षरता हासिल करने को ही पूर्ण साक्षर माना जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि अत्यधिक बुजुर्ग होने या कुछ मानसिक अक्षमताओं के कारण हर एक व्यक्ति का पढ़ना-लिखना सीख पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होता.

इस शैक्षणिक वर्ष में, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 90.96 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने 'फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी असेसमेंट टेस्ट' (FLNAT) दिया है. एक सरकारी अधिकारी ने बताया, FLNAT, ULLAS के तहत एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सीखने वालों के पढ़ने, लिखने और गणितीय कौशल का मूल्यांकन किया जाता है. इसमें सफल होने वालों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) की तरफ से साक्षर होने का सर्टिफिकेट दिया जाता है.ये परीक्षा साल में दो बार होती है.

कौन सा राज्य है नंबर 1 पर

चालू शैक्षणिक वर्ष (2026-27) में 15 साल और उससे अधिक आयु के 90.96 लाख से ज्यादा लोगों ने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की परीक्षा (FLNAT) दी है. अब तक देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 4.15 करोड़ लोग इस परीक्षा में बैठ चुके हैं.जिनमें से 90 प्रतिशत से अधिक सफल रहे हैं. इस अभियान में 20.43 लाख वयस्क शिक्षार्थियों के साथ मध्य प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है. इसके बाद राजस्थान (18.18 लाख), ओडिशा (12 लाख), तेलंगाना (7.54 लाख), महाराष्ट्र (6.5 लाख) और तमिलनाडु (4.5 लाख) का नंबर आता है.

साक्षरता दर में बड़ा उछाल

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत 2022-23 से चलाई जा रही इस योजना में स्कूल-कॉलेजों और आम लोगों की मदद से पढ़ाई कराई जाती है. इसमें अक्षर और अंक ज्ञान के साथ-साथ रोजमर्रा के जीवन से जुड़े कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है. अधिकारियों ने बताया कि इस पहल की वजह से देश की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के 74.04 प्रतिशत से बढ़कर अब 81.1 प्रतिशत हो गई है. इस अभियान से जुड़ने के लिए मोबाइल ऐप पर अब तक 4.17 करोड़ से ज्यादा सीखने वाले और करीब 52.89 लाख स्वयंसेवी शिक्षक पंजीकरण करा चुके हैं.

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