देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च के मामले में राज्यों के बीच बड़ा अंतर सामने आया है. केंद्र और राज्य सरकारें स्वास्थ्य पर कितना खर्च कर रही हैं, इसका असर प्रति व्यक्ति होने वाले खर्च में साफ दिखाई देता है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) के 2023-24 के अनुमानों के मुताबिक, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे चार आर्थिक रूप से कमजोर उत्तरी राज्यों में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति औसतन 1,651 रुपये खर्च किए गए. यह पूर्वोत्तर राज्यों के औसत 3,501 रुपये के आधे से भी कम और केंद्र शासित प्रदेशों के औसत 7,209 रुपये का करीब एक चौथाई है.

वहीं, पूरे देश में 2023-24 के दौरान सरकारों ने स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल 4.1 लाख करोड़ रुपये खर्च किए. इसके हिसाब से प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 2,959 रुपये रहा. यह देश के कुल स्वास्थ्य खर्च का 43.5 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.43 प्रतिशत था.

दक्षिण भारत में राष्ट्रीय औसत के बराबर खर्च

दक्षिण भारतीय राज्यों में जनसंख्या के अनुपात से प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च का औसत करीब 2,960 रुपये रहा, जो राष्ट्रीय औसत 2,959 रुपये के लगभग बराबर है. केरल में प्रति व्यक्ति 3,396 रुपये और आंध्र प्रदेश में 3,347 रुपये खर्च किए गए. तेलंगाना में यह आंकड़ा 3,125 रुपये रहा. वहीं, तमिलनाडु में 2,860 रुपये और कर्नाटक में 2,446 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च हुए. इससे साफ है कि दक्षिण भारत के राज्यों में भी स्वास्थ्य बजट को लेकर अंतर है.

बिहार और यूपी में सबसे कम खर्च

चार आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों में बिहार और उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे चिंताजनक है. बिहार में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च महज 1,126 रुपये और उत्तर प्रदेश में 1,399 रुपये रहा. मध्य प्रदेश और झारखंड को मिलाकर इन चारों राज्यों का जनसंख्या के आधार पर औसत 1,651 रुपये है.

इसके उलट सिक्किम में प्रति व्यक्ति 16,026 रुपये खर्च किए गए, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है. केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ 24,187 रुपये के साथ सबसे आगे रहा.

पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बड़ा अंतर

पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में काफी अंतर है. असम में प्रति व्यक्ति 2,282 रुपये और त्रिपुरा में 3,360 रुपये खर्च हुए. जबकि सिक्किम में यह आंकड़ा 16,026 रुपये, मिजोरम में 9,320 रुपये, अरुणाचल प्रदेश में 8,885 रुपये और मेघालय में 7,533 रुपये रहा. मणिपुर में 5,507 रुपये और नगालैंड में 4,585 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च किए गए. इन आठ राज्यों का जनसंख्या के अनुपात में औसत 3,501 रुपये रहा.

केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे आगे

केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ के बाद पुडुचेरी में प्रति व्यक्ति 11,165 रुपये, लक्षद्वीप में 9,643 रुपये, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 8,947 रुपये और दिल्ली में 8,611 रुपये खर्च किए गए. जम्मू-कश्मीर में यह खर्च 3,339 रुपये रहा, जबकि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में 2,293 रुपये दर्ज किया गया. रिपोर्ट में शामिल सात केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या के आधार पर औसत 7,209 रुपये रहा.

खर्च में अंतर की क्या है वजह?

स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ डॉ. चंद्रकांत लहरिया के मुताबिक, प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च में अंतर राज्यों की आर्थिक क्षमता, आबादी के आकार, स्वास्थ्य ढांचे में पहले किए गए निवेश और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है. आर्थिक रूप से कमजोर और अधिक आबादी वाले राज्यों के पास संसाधन सीमित होते हैं, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और बिखरी हुई आबादी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की लागत अधिक होती है. इसलिए वहां प्रति व्यक्ति निवेश भी ज्यादा हो सकता है.

उन्होंने बताया कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण, बुनियादी ढांचे और दूसरी सुविधाओं पर होने वाला खर्च काफी हद तक स्थायी होता है. स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या कम होने पर भी इन सुविधाओं को बनाए रखने की लागत कम नहीं होती.

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