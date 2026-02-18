इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026: गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने PM मोदी से की मुलाकात, जानें क्या कहा

देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आयोजन हो रहा है और इसमें भाग लेने के लिए दुनियाभर के टॉप टेक दिग्गजों के अलावा तमाम जनप्रतिनिधि भी भारत दौरे पर आए हैं. इसी कड़ी में आज बुधवार (18 फरवरी) को गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. एआई इंपैक्ट समिट में सुंदर पिचाई ने कई तकनीकी विषयों पर पीएम मोदी संग बातचीत की. खबरों के मुताबिक सुंदर पिचाई 20 फरवरी को एआई इंपैक्ट समिट को संबोधित करेंगे.

भारत वापस आकर अच्छा लग रहा है- पिचाई

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से मुलाकात से पहले भारत आने पर खुशी जाहिर की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से कहा कि एआई इंपैक्ट समिट के लिए भारत वापस आकर अच्छा लग रहा है, हमेशा की तरह गर्मजोशी से स्वागत हुआ है. आज सुबह सुंदर पिचाई की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात के दौरान गूगल के तमाम प्रतिनिधि भी मौजूद रहे.

ग्लोबल साउथ का पहला एआई समिट

बता दें कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है और ये 5 दिवसीय सम्मेलन 16 फरवरी से शुरू हुआ है जो 20 फरवरी तक चलेगा. इतने विशाल पैमाने पर आयोजित होने वाला ये ग्लोबल साउथ का पहला एआई समिट है और वैश्विक समिट के तौर पर देखा जाए तो ये चौथा सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन है.

एआई समिट को लेकर क्या बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने एआई समिट को लेकर मंगलवार को कहा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 विचारों, इनोवेशन और इरादों का एक शक्तिशाली संगम है. पीएम मोदी ने एआई पर भारत मंडपम में आयोजित प्रदर्शनी ’इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो’ का सोमवार को उद्घाटन किया. इस प्रदर्शनी में 600 से अधिक उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप भाग ले रहे हैं. इसके साथ ही 13 देशों के मंडप भी स्थापित किए गए हैं, जो एआई क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रदर्शित करते हैं.

ये भी पढ़ें

चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'