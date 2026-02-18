हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचाइनीज रोबोट लाकर कटवा दी भारत की नाक, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- एक्सपो खाली करो

चाइनीज रोबोट लाकर कटवा दी भारत की नाक, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- एक्सपो खाली करो

AI Impact Summit 2026: ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर चीन के रोबोटिक डॉग को अपना बताकर पेश करने के आरोप लगे. मामला बढ़ने के बाद सरकार ने एक्सपो खाली करने के आदेश दिए हैं.

By : वरुण भसीन, विशाल पाण्डेय | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 18 Feb 2026 11:29 AM (IST)
Preferred Sources

AI Impact Summit 2026 में ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर चीन के रोबोटिक डॉग को अपना बताकर पेश करने के आरोप लगे हैं. समिट में यूनिवर्सिटी की तरफ से इस रोबोट को भारत में विकसित AI टेक्नोलॉजी के तौर पर पेश किया गया था. दावा था कि यह रोबोट यूनिवर्सिटी की इन हाउस डेवलपेड तकनीक है. यूनिवर्सिटी का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सरकारी सूत्रों ने बताया है कि उन्हें एआई समिट एक्सपो को तत्काल खाली करने के लिए कहा गया है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल
देसी AI रोबोट को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि यह रोबोट असल में चीन की कंपनी का बना हुआ मॉडल है. china pulse ने सोशल मीडिया पर रोबोट की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर दावा किया कि यह वही मॉडल है, जो पहले चीन की एक रोबोटिक्स कंपनी द्वारा प्रदर्शित किया जा चुका है. अब सामने आया है कि ये दरअसल चीनी कंपनी Unitree Robotics का मॉडल है, जिसे विदेश से खरीदा गया था न कि भारत में बनाया गया है.

यूनिवर्सिटी की सफाई
यूनिवर्सिटी का कहना है कि उन्होंने इसे डेवलप करने का दावा कभी नहीं किया, बल्कि यह छात्रों के सीखने के लिए लाया गया एक टूल है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में यूनिवर्सिटी की प्रतिनिधि मीडिया से बातचीत के दौरान रोबोटिक डॉग के फीचर्स समझा रही हैं. वीडियो में इसे ओरियन नाम दिया गया और कहा गया कि इसे यूनिवर्सिटी के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' ने तैयार किया है.

क्या है Go2 रोबोटिक डॉग
देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस वीडियो के सामने आने के बाद कई टेक एक्सपर्ट्स और यूजर्स ने दावा किया कि यह असल में चीनी कंपनी यूनिट्री का Go2 मॉडल है, जो बाजार में 2 से 3 लाख रुपये की कीमत में उपलब्ध है. इस एआई-पावर्ड रोबोटिक डॉग में 4D LiDAR तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी मदद से ये सीढ़ियां चढ़ने के अलावा ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी आसानी से चल सकता है. 

ये भी पढ़ें 

महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read
Published at : 18 Feb 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Robot Galgotias University AI Impact Summit 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कटवा दी भारत की नाक, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- एक्सपो खाली करो
चाइनीज रोबोट लाकर कटवा दी भारत की नाक, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- एक्सपो खाली करो
इंडिया
'गूगल, अल्फाबेट और IBM की जिम्मेदारी भारतीयों पर...', फ्रांस के राष्ट्रपति ने की भारत की जमकर तारीफ
'गूगल, अल्फाबेट और IBM की जिम्मेदारी भारतीयों पर...', फ्रांस के राष्ट्रपति ने की भारत की जमकर तारीफ
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
इंडिया
भारत में इंस्टा-फेसबुक नहीं चला पाएंगे बच्चे! सरकार ने बना लिया प्लान, जानें दूसरे देशों में क्या नियम
भारत में इंस्टा-फेसबुक नहीं चला पाएंगे बच्चे! सरकार ने बना लिया प्लान, जानें दूसरे देशों में क्या नियम
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप में होती अगर…’, भारत-बांग्लादेश क्रिकेट ग्राउंड में आएंगे करीब, BNP ने दिया बड़ा बयान
‘हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप में होती अगर…’, भारत-बांग्लादेश क्रिकेट ग्राउंड में आएंगे करीब, BNP ने दिया बड़ा बयान
बिहार
प्रशांत किशोर का VIDEO वायरल, 'जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट भी नहीं मिला'
प्रशांत किशोर का VIDEO वायरल, 'जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट भी नहीं मिला'
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
क्रिकेट
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
विश्व
ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार, जो डुबो सकता है अमेरिका का सबसे ताकतवर जहाज, जानें पावर
ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार, जो डुबो सकता है अमेरिका का सबसे ताकतवर जहाज, जानें पावर
Home Tips
प्लास्टिक स्क्रबर को कहें अलविदा! नारियल से घर पर तैयार करें बर्तन साफ करने का नेचुरल स्क्रबर
प्लास्टिक स्क्रबर को कहें अलविदा! नारियल से घर पर तैयार करें बर्तन साफ करने का नेचुरल स्क्रबर
यूटिलिटी
रात के 10 बजते ही ट्रेन में लागू हो जाते हैं ये नियम, आपको पता होनी चाहिए ये बात
रात के 10 बजते ही ट्रेन में लागू हो जाते हैं ये नियम, आपको पता होनी चाहिए ये बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget