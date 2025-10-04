भारत में अक्टूबर की शुरुआत होते ही मौसम ने करवट ले ली है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 4 से 7 अक्टूबर तक देशभर में भारी बारिश, आंधी-तूफान और बर्फबारी की चेतावनी दी है. कई राज्यों में येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों हल्की ठंडक और बादलों के बीच सुहाना मौसम बना हुआ है, लेकिन 6 अक्टूबर से मौसम का रुख बदलने वाला है. इस दौरान तेज बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है. मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर तक येलो अलर्ट जारी किया है.

उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी है. लखनऊ समेत कई जिलों में शुक्रवार रात जोरदार बारिश हुई. देवरिया, बलिया और कुशीनगर में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. वहीं 5 से 7 अक्टूबर तक पश्चिमी यूपी में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है.

बिहार-जम्मू कश्मीर में बारिश का असर

बिहार में भी बारिश का असर तेज हो गया है. पटना, भागलपुर, सीवान और बक्सर समेत 35 जिलों में येलो अलर्ट और 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. बंगाल की खाड़ी में बने दबाव का असर यहां साफ दिख रहा है और 5 अक्टूबर तक इसका असर और बढ़ेगा. कश्मीर घाटी के गुलमर्ग और सिंथन टॉप पर सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई. 5 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और बर्फबारी और बढ़ने की संभावना है. इसी कारण वैष्णो देवी यात्रा 5 से 7 अक्टूबर तक रोकी गई है.

महाराष्ट्र में साइक्लोन 'शक्ति' को लेकर अलर्ट

महाराष्ट्र में साइक्लोन 'शक्ति' के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग (IMD) ने 3 से 7 अक्टूबर 2025 तक के लिए हाई अलर्ट जारी किया है. इस चक्रवात की तीव्रता उच्च से मध्यम स्तर की होगी. यह तटीय जिलों के साथ-साथ विदर्भ, मराठवाड़ा और कोकण क्षेत्रों में भारी तबाही मचा सकता है. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जैसे तटीय जिलों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

राजस्थान समेत पश्चिम बंगाल और ओडिशा का हाल

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है. अलवर, धौलपुर, करौली, नागौर और जोधपुर में बारिश हुई है. 5 और 6 अक्टूबर को बीकानेर और जोधपुर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि जयपुर और उदयपुर में 7 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है. बंगाल की खाड़ी पर बने दबाव का असर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में साफ दिख रहा है. पश्चिम बंगाल के हुगली, बांकुड़ा, पुरुलिया और उत्तर 24 परगना में भारी बारिश का अलर्ट है. ओडिशा के पुरी, गंजाम, कोरापुट और कंधमाल जिलों में 20 सेमी से ज्यादा बारिश की चेतावनी दी गई है. ओडिशा में 7 जिलों में रेड और 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

झारखंड-मध्य प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय

झारखंड में भी 4 अक्टूबर तक भारी बारिश का खतरा जताया गया है. दुमका, गोड्डा, पाकुर, चतरा और गढ़वा सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं. बिजली गिरने और तेज हवाओं से फसलों को नुकसान, भूस्खलन और जलभराव की आशंका है.मध्य प्रदेश में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आई प्रणालियों के कारण मानसून फिर सक्रिय हो गया है. यहां एक सप्ताह तक झमाझम बारिश की संभावना है. हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी है.

भारत के अन्य हिस्सों में मौसम का हाल

7 अक्टूबर तक उत्तर भारत (दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर) में भारी बारिश का असर दिखेगा. पूर्वी भारत (बंगाल, झारखंड और ओडिशा) में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं. मध्य भारत (एमपी और छत्तीसगढ़) में झमाझम बरसात होगी, जबकि दक्षिण भारत के आंध्र और तेलंगाना के तटीय जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है.

