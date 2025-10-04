'महादेव पूजा का विषय है या लव का विषय', I Love Mahadev पर भड़के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

बिहार दौरे पर आए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने बिहटा में देशभर में चर्चित I Love Mahadev और I Love Muhammad विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह विवाद जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए खड़ा किया गया है.

शंकराचार्य ने कहा, 'मुझे मोहम्मद से प्रेम है, मुझे महादेव से प्रेम है कहना केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास है. उनके अनुसार महादेव पूजा के विषय हैं, प्रेम के नहीं. इस तरह के नारे लगाना महादेव का सम्मान नहीं बल्कि उनका अनादर है.'

#WATCH | Bettiah, Bihar | On 'I love Muhammad-Mahadev' row, Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand Saraswati Maharaj says, "... 'I love Mohammed, I love Mahadev' row has been started to distract the public from the real issues. Is Mahadev a matter of worship or love? This is an… pic.twitter.com/4WcmhUNkJC — ANI (@ANI) October 4, 2025

भगवान शंकर को लेकर शंकराचार्य का बयान

शंकराचार्य ने स्पष्ट कहा, 'मुझे महादेव से प्रेम है कहना उचित नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग परंपरागत धार्मिक दृष्टिकोण से गलत माना जाता है.' उन्होंने यह भी कहा कि मोहम्मद पर टिप्पणी करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है क्योंकि उस विषय की जानकारी उनके पास नहीं है.

सोशल मीडिया पर छिड़ा विवाद

हाल के दिनों में सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थानों पर आई लव मुहम्मद को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिसके विरोध में हिंदू संगठनों की ओर से आई लव महादेव जैसे नारे लगाए गए. जहां समर्थक इन्हें भक्ति और आस्था का प्रतीक मानते हैं, वहीं विरोधियों का कहना है कि ऐसे नारे धार्मिक भावनाओं का अनादर करते हैं और समाज में विभाजन फैलाने का कारण बन सकते हैं.

