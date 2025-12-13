हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मैं मोदी-अमित शाह से नहीं डरा...', कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार ने आखिर ऐसा क्यों बोला?

'मैं मोदी-अमित शाह से नहीं डरा...', कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार ने आखिर ऐसा क्यों बोला?

कार्यक्रम विधान सौध के बैंक्वेट हॉल में कर्नाटक अपार्टमेंट (स्वामित्व और प्रबंधन) विधेयक, 2025 के संबंध में आयोजित किया गया था, जो ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण की पांचों नगर निगमों में लागू होगा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 13 Dec 2025 10:46 PM (IST)
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि वह किसी से नहीं डरते क्योंकि जेल का सामना करने के बावजूद वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से नहीं डरे. शिवकुमार ने कहा कि वह हमेशा से शहर के अपार्टमेंट मालिकों की समस्याओं के समाधान में मदद करना चाहते थे, लेकिन एक मतदाता वर्ग को लेकर उन्हें चेतावनी देने का उन पर कोई असर नहीं होगा.

बेंगलुरु अपार्टमेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मिले शिवकुमार

शिवकुमार ने बेंगलुरु अपार्टमेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान कहा, ‘‘मुझे लगता है कि कुछ लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूं. मैं इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से डरे बिना जेल से वापस आया. क्या मैं हेब्बर नाम के किसी व्यक्ति से डरूंगा?’’

यह कार्यक्रम विधान सौध के बैंक्वेट हॉल में कर्नाटक अपार्टमेंट (स्वामित्व और प्रबंधन) विधेयक, 2025 के संबंध में आयोजित किया गया था, जो ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण (जीबीए) के अंतर्गत आने वाले पांचों बेंगलुरु नगर निगमों में लागू होगा. शिवकुमार का यह बयान अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी किरण हेब्बर की चेतावनी के जवाब में था.

बेंगलुरु विकास मंत्रालय का प्रभार संभालने वाले उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने हेब्बर का पत्र पढ़कर सुनाया, जिसमें लिखा था, ‘‘हम, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन, इस संशोधन के पारित होने का कई वर्षों से धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं. इसके लिए और ढाई साल और इंतजार करना अस्वीकार्य है. कांग्रेस पार्टी ने हमसे वादा किया था. हम एक महत्वपूर्ण मतदाता वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, बेंगलुरु की 1.5 करोड़ आबादी में से लगभग 1.3 करोड़ लोगों को प्रभावित करते हैं.’’

हेब्बर ने लिखा, ‘‘हमें उम्मीद है कि हमारी सामूहिक आवाज सुनी जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी. एक समुदाय के रूप में, हमें लगातार सत्ताधारी दलों द्वारा उपेक्षित किया गया है और इंतजार करते रहने से हम कुछ भी गंवाएंगे नहीं. हालांकि, हम सत्ताधारी दल से आग्रह करते हैं कि वह हमारे अनुरोध पर विचार करे क्योंकि जीबीए चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं.’’

शिवकुमार ने कहा कि किसी को भी भाषण देते समय सामान्य विवेक का प्रयोग करना चाहिए. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वह जनता की मदद के लिए यहां हैं.

'इस सरकार को कोई भी हो चेतावनी नहीं दे सकते'
शिवकुमार ने कहा, ‘‘लेकिन आप इस सरकार को, चाहे वह कोई भी हो, चेतावनी नहीं दे सकते. मुझमें भी सामान्य विवेक है. मुझे चेतावनी देना और आगाह करना? आप यह किसके साथ कर रहे हैं? आपको आमंत्रित करने की क्या बाध्यता है? हम मानवीय संबंधों, आपके प्रयासों और उनके परिणाम का सम्मान करते हैं. गांधी जी ने कहा था, यदि आप स्वयं को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो अपने मस्तिष्क का प्रयोग करें. यदि आप दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो अपने दिल का प्रयोग करें. मैं नियंत्रण करने के लिए अपने दिल का उपयोग करता हूं.’’

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कोई वादा नहीं किया है, इसके बजाय, बेंगलुरु से निर्वाचित हुए 18 भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायकों ने वादा किया है. शिवकुमार ने कहा कि वह आठ बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक को 1.23 लाख वोट के अंतर से हराया था.

'मैंने रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की'
उपमुख्यमंत्री ने कहा, “मैंने रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की क्योंकि मैं लोगों से प्यार करता हूं और लोग मुझसे प्यार करते हैं. आपकी चेतावनियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा.’’

उन्होंने कहा, “मैं आपको बता रहा हूं कि आप मेरे साथ वैसा खेल नहीं खेल सकते जैसा आप दूसरों के साथ खेलते हैं. हमारे पास आपसे अधिक मस्तिष्क शक्ति है, लेकिन हम जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं. इसीलिए मैंने आपको बुलाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी आवाज हमारी आवाज बने.’’

शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने भी हज़ारों अपार्टमेंट बनाए हैं और हज़ारों अपार्टमेंट के लिए ज़मीन दी है.

उन्होंने कहा, “मैं बेंगलुरु का निवासी हूं और बेंगलुरु में मेरी बहुत सारी संपत्तियां हैं. आपको लोगों के साथ व्यवहार करना आना चाहिए.’’

Published at : 13 Dec 2025 10:46 PM (IST)
