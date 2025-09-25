हैदराबाद एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान IndiGo फ्लाइट से टकराया पक्षी

हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (शमशाबाद हवाई अड्डा) पर बुधवार (24 सितंबर, 2025) को एक बड़ा हादसा टल गया, जब इंडिगो की उड़ान 6E-816 को लैंडिंग के दौरान पक्षी से टकराने की घटना का सामना करना पड़ा. इस उड़ान में 162 यात्री सवार थे.

घटना के दौरान विमान के इंजन में एक पक्षी टकरा गया, जिससे तेज आवाज और कंपन महसूस हुआ. हालांकि, पायलट की त्वरित प्रतिक्रिया और विशेषज्ञता के कारण विमान सुरक्षित रूप से उतर गया और इस घटना में कोई हताहत या विमान को गंभीर क्षति नहीं हुई.

एयरलाइंस की ओर से आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू

घटना की जानकारी देते हुए हवाई अड्डा अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा उस समय हुआ, जब उड़ान 6E-816 निर्धारित समय पर हैदराबाद में लैंडिंग कर रही थी. पक्षी के टकराने से उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने में पायलट और हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) की त्वरित कार्रवाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू किए गए, जिसके परिणामस्वरूप सभी यात्री सुरक्षित रहे.

हवाई अड्डा प्राधिकरण ने इस घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है, ताकि इसके कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. पक्षी टकराव (बर्ड स्ट्राइक) की घटनाएं विमानन उद्योग में एक गंभीर चुनौती हैं और इस तरह की घटनाओं को कम करने के लिए हवाई अड्डों पर विशेष उपाय किए जाते हैं, जैसे कि पक्षी भगाने वाली तकनीकों का उपयोग.

सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर खड़े हुए सवाल

इस घटना ने एक बार फिर विमानन क्षेत्र में कठोर सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन तैयारियों के महत्व को उजागर किया है. पायलट की कुशलता और हवाई यातायात नियंत्रण की त्वरित कार्रवाई ने संभावित खतरे को टाल दिया.

इंडिगो एयरलाइंस ने भी एक बयान जारी कर कहा कि यात्री सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जांच में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं. हैदराबाद हवाई अड्डा प्राधिकरण ने आश्वासन दिया है कि वे पक्षी टकराव की घटनाओं को कम करने के लिए और सख्त कदम उठाएंगे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके.

