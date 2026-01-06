तेलंगाना में दिलदहला देने वाली वारदात! पिता ने की अपने ही दो मासूमों की हत्या, जानें पूरा मामला

इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है. मामला तेलंगाना के नारायणपेट जिले का बताया जा रहा है. यहां एक पिता ने अपने ही मासूम बच्चों की नृशंस हत्या कर दी है. घटना जिले के मारिकल गांव की बताई जा रही है. आरोपी की पहचान शिवरामुलु के रूप में हुई है.

जानकारी के मुताबिक, शिवरामुलु की पत्नी उसे तीन साल पहले तलाक देकर मायके चली गई थी. तब से वह अपनी बेटी रित्विका (8) और बेटे चैतन्य (5) का पालन पोषण कर रहा था. इसके अलावा उसका किसी महिला के साथ भी अवैध संबंध था. इस रास्ते में उसके बच्चे बाधा बन रहे थे. इस कारण से उसने यह घिनौना कदम उठाया.

अस्पताल का बहाना बनाकर ले गया और मार डाला

घटना 5 जनवरी की है. शिवरामुलु बच्चों को घर से अस्पताल का बहाना बनाकर लेकर गया. शराब के नशे में धुत्त होकर उसने खेत के पास ले जाकर दोनों मासूमों के गले में फंदा डालकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने शवों को पास के कोयल सागर डिस्ट्रीब्यूटरी नहर में फेंक दिया. साथ ही वो भी इस नदी में कूद गया. उसने सुसाइड के लिए कीटनाशक भी पिया था. कुछ देर बाद उसने अपने दोस्त को फोन पर घटना की आपबीती सुनाई.

मौके पर पहुंची पुलिस ने नहर से बच्चों के शवों को बरामद किया. शव को नारायणपेट के सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में भेज दिया गया है. वहीं, शिवरामुलु का इलाज भी जिला अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. आगे जांच में जुट गई है. दोनों बच्चों की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है.

स्थानीय लोगों ने क्या बताया?

स्थानीय ग्रामीणों का पूरे मामले में कहना है कि अपने अवैध संबंध में बच्चों को रोड़ा मानते हुए आरोपी पिता ने अपने 8 साल की बेटी और 5 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी है. उसने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की.