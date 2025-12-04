विधायक हुमायूं कबीर ने किया बड़ा ऐलान

विधायक हुमायूं कबीर ने कहा, "मैं फिरहाद हाकिम की बातों का जवाब नहीं दूंगा. मैं कल पार्टी छोड़ रहा हूं. 22 तारीख को अपनी नई पार्टी का ऐलान करूंगा."

हुमायूं कबीर ने दिया था विवादित बयान

हुमायूं कबीर ने मंगलवार को फिर विवाद खड़ा कर दिया, जब उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद बनाने की बात दोहराई और घोषणा की कि 6 दिसंबर को एनएच-34 मुस्लिम नियंत्रण में रहेगा. मीडिया से बातचीत के दौरान कबीर ने मुर्शिदाबाद प्रशासन पर निशाना साधते हुए उन्हें आरएसएस एजेंट बताया. उन्होंने कहा कि अगर उनके कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई तो प्रशासन आग से न खेले.

कबीर ने कहा, 'मैंने एक साल पहले कहा था कि बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखूंगा. आपकी चमड़ी क्यों जल रही है? क्या आपको बीजेपी चला रही है?' उन्होंने आगे कहा, 'एनएच-34 मेरे नियंत्रण में रहेगा, मुसलमानों के नियंत्रण में रहेगा.'