1970 के दशक मुंबई के पहले डॉन हाजी मस्तान की बेटी हसीन मस्तान मिर्जा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक विडियो शेयर की. हसीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगाई है कि उनके साथ हुई ज्यादती के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं. हसीन का आरोप है कि उनके साथ दुष्कर्म और हत्या की कोशिश हुई और पिता की संपत्ति हड़प ली गई.

आखिर तक लड़ाई जारी रखेंगी

हसीन का आरोप है कि उनकी पहचान छिपाने की साजिश रची गई थी. विरोधियों ने उनके खिलाफ केस दायर किए, जबकि वह खुद कोर्ट में पेश नहीं होते. इससे न्याय में सालों की देरी हो रही है. हसीन ने कहा कि वह अपनी लड़ाई आखिर तक जारी रखेंगी क्योंकि उनके पिता हमेशा इंसाफ करते थे.

महिलाओं के हक की आवाज उठाई

हसीन ने महिलाओं के अधिकारों पर जोर देते हुए कहा कि देश में ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है. हसीन ने कहा, 'मैं कई सालों से अधिकारियों और मीडिया से मदद मांग रही हूं, लेकिन कोई सुनता नहीं. अब वीडियो वायरल हो रहा है, तो कुछ मीडिया संस्थान संपर्क कर रहे हैं. प्लीज इसे शेयर करें ताकि PM मोदी और अमित शाह तक पहुंचे.'

आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं होते

हसीन ने विरोधियों के खिलाफ केस दायर किए हैं, लेकिन आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे. कोई स्पेसिफिक कोर्स केस नंबर या डिटेल्स का जिक्र नहीं, लेकिन मामला सालों से लंबित है. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का सपोर्ट मिल रहा है. हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है.

पिता की विरासत के लिए लड़ाई लड़ रहीं हसीन

हाजी मस्तान मुंबई के शुरुआती गैंगस्टरों में से एक थे. 1970 के दशक में उनका नाम अंडरवर्ल्ड में खौफ पैदा करता था. बाद में वह फिल्म प्रोड्यूसर बने. उनकी मौत के बाद उनकी बेटी हसीन मिर्जा ने पिता की विरासत और संपत्ति के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है. हसीन का कहना है कि उनकी पहचान को छिपाया गया और दुश्मनों ने संपत्ति पर कब्जा करने के लिए झूठे केस ठोक दिए.