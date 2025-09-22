आज से 50 रुपये सस्ता हुआ पनीर, दूध के भी घट गए दाम; जानें दही, बटर और घी कितना सस्ता?

देश में GST 2.0 22 सितंबर से लागू हो गया है. नवरात्रि के पहले दिन इसे लागू कर सरकार ने आम आदमी के लिए बड़ी राहत दी है. अब रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान जैसे दूध, ब्रेड, पनीर, मक्खन, आटा, दाल, तेल, साबुन, शैंपू और बच्चों की पढ़ाई के सामान पर टैक्स कम या शून्य हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बचत उत्सव करार दिया और कहा कि इससे गरीब और मिडिल क्लास दोनों के पैसे बचेंगे.

डेयरी प्रोडक्ट्स में बचत

UHT दूध अब 5% से शून्य जीएसटी में शामिल, 1 लीटर पैक की कीमत 77 रुपये से घटकर 75 रुपये.

पनीर पर 12% जीएसटी हटाकर शून्य कर दिया गया. 200 ग्राम पनीर अब 90 रुपये की जगह 80 रुपये में मिलेगा.

मक्खन 500 ग्राम का पैक 305 रुपये से घटकर 285 रुपये में मिलेगा.

घी पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया. अमूल का 1 लीटर घी अब 650 रुपये की बजाय 610 रुपये में उपलब्ध.

फूड और स्नैक्स में राहत

ब्रेड और पिज्जा 5% से शून्य जीएसटी में आए, ब्रेड का पैक 20 रुपये की जगह 19 रुपये में मिलेगा.

पास्ता, नूडल्स, कॉर्न फ्लेक्स 12-18% स्लैब से घटाकर 5% कर दिए गए.

बिस्कुट और नमकीन पर टैक्स 12-18% से घटकर 5%.

टॉयलेट और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स

तेल, शैंपू, साबुन पर 18% जीएसटी को घटाकर 5% किया गया. अब 100 रुपये का शैंपू पैक 118 रुपये के बजाय 105 रुपये में मिलेगा.

मीठे और चॉकलेट

चॉकलेट और मिठाइयां भी सस्ती हो गई हैं. 50 रुपये की चॉकलेट अब 44 रुपये में मिलेगी. 400 रुपये प्रति किलो के लड्डू पर लगने वाला टैक्स 72 रुपये की जगह सिर्फ 20 रुपये होगा.

बच्चों के पढ़ाई के सामान

नोटबुक, पेंसिल, रबर, ग्लोब, प्रैक्टिस बुक, ग्राफ बुक और प्रयोगशाला नोटबुक को जीएसटी फ्री कर दिया गया. इस सुधार से अब लगभग 99% रोजमर्रा के सामान की कीमतों में कमी आ गई है. सरकार का मकसद यह है कि त्योहारों से पहले आम आदमी की जेब पर दबाव कम हो और लोग रोजमर्रा की चीजों पर असानी से बचत कर सकें.

