पटाखों से कितने अलग होते हैं ग्रीन पटाखे? जानें कैसे होते हैं तैयार, सेफ कैसे?

दीपावली के दौरान पटाखों के ज्यादा इस्तेमाल से पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ता है. तेज आवाज वाले पटाखे न सिर्फ प्रदूषण फैलाते हैं, बल्कि दिल के मरीजों और पक्षियों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं. इसीलिए कई राज्य सरकारें पटाखों पर सख्त पाबंदियां लगाती हैं. दिल्ली सरकार ने इस बार ग्रीन पटाखे जलाने की मंजूरी दे दी है.

पटाखों में सल्फर, ऑक्सीडाइजर, स्टेबलाइजर, रिड्यूसिंग एजेंट और कई तरह के रंग मिलाए जाते हैं. इनमें एंटीमोनी सल्फाइड, बेरियम नाइट्रेट, लिथियम, तांबा, एल्यूमिनियम और स्ट्रांशियम जैसे रसायन शामिल होते हैं, जो जलने पर जहरीली गैसें छोड़ते हैं. इन गैसों के कारण हवा की गुणवत्ता (Air Quality Index) तेजी से गिरती है और दीपावली के दिनों में आसमान काला पड़ जाता है. खासकर ठंड के मौसम में जब कोहरा भी होता है तो प्रदूषण और ज्यादा बढ़ जाता है.