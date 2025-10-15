बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब चंद दिन ही शेष हैं. ऐसे में चुनाव को लेकर अब तक कई सर्वे सामने आ चुके हैं. बिहार में सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर सी-वोटर का लेटेस्ट सर्वे सामने आया है, जिसमें अभी तक राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं.

सी-वोटर के अक्टूबर माह में किए गए ताजा सर्वे में तेजस्वी यादव को 36.2 फीसदी लोगों ने अपना समर्थन दिया है, जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महज 15.9 प्रतिशत लोगों ने फिर से सीएम पद के लायक माना है.

प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में सबसे लोकप्रिय

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में सबसे लोकप्रिय हैं. पीके को तेजस्वी के बाद सबसे ज्यादा 23.2 फीसदी लोगों का समर्थन मिला है, जो उन्हें इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं. चिराग पासवान पर 8.8 फीसदी और सम्राट चौधरी पर 7.8 फीसदी लोगों ने अपना भरोसा जताया है.

बिहार चुनाव में बढ़त को लेकर जब लोगों से सवाल किया गया तो 40.2 फीसदी लोगों ने एनडीए का समर्थन किया, जबकि 38.3 प्रतिशत लोगों ने कहा कि महागठबंधन को बढ़त है. नई नवेली पार्टी जन सुराज को 13.3 लोगों ने बढ़त होने की बात कही है. वहीं, 8.2 फीसदी लोगों ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते.

सी वोटर के फाउंडर ने क्या बताया

एक न्यूज चैनल से बातचीत में सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को देखें तो प्रशांत किशोर ने बीते एक साल में धीरे-धीरे अपनी जगह बनाई है और उनका ग्राफ ऊपर की लगातार बढ़ता जा रहा है. वो बिहार में एक एक्स फैक्टर बनकर उभरे हैं. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता.

महागठबंधन और एनडीए को लेकर क्या कहा

एनडीए और इंडिया ब्लॉक को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर है, क्योंकि दोनों के बीच वोटों को लेकर गैप ज्यादा नहीं है. पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों का वोट शेयर (37-37 फीसदी) लगभग बराबर ही था. इस बार 2 फीसदी ज्यादा लोग एनडीए के पक्ष में नजर आ रहे हैं.

