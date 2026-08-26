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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाGIVA ने हटाया रक्षाबंधन का विज्ञापन, कृति सेनन के कपड़ों पर बवाल

GIVA ने हटाया रक्षाबंधन का विज्ञापन, कृति सेनन के कपड़ों पर बवाल

Kriti Sanon GIVA Ad: जीवा ने रक्षाबंधन पर बनाए विज्ञापन को वापस ले लिया है. इस विज्ञापन के बाद कृति सेनन को ट्रोल किया जा रहा था. कंपनी ने कहा कि सम्मान के तौर पर विज्ञापन को हटा लिया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 26 Aug 2026 11:32 AM (IST)
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ज्वैलरी ब्रांड जीवा (GIVA) ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के रक्षाबंधन वाले विज्ञापन को हटा दिया है. कृति सेनन के कपड़ों को लेकर बवाल मचा था. वे रक्षाबंधन के विज्ञापन में जिन कपड़ों के साथ दिखी थीं, सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे थे. जीवा ने बुधवार (26 अगस्त) को इसको लेकर बयान जारी किया है. हालांकि उसने अपने बयान में कपड़ों की बात का जिक्र नहीं किया है.

जीवा ने अपने बयान में कहा, ''हम भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों का बहुत सम्मान करते हैं. एक ब्रांड के तौर परहम हमेशा पूरे परिवार के साथ खुशियों भरे पलों को मनाने में विश्वास रखते हैं.''

कंपनी ने कहा, ''इस बार हम अपने पालतू जानवरों को भी इस प्यार और जश्न में शामिल करना चाहते थे. अगर हमारे हालिया विज्ञापन से अनजाने में समाज के किसी वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं, तो हमारा ऐसा कोई इरादा बिल्कुल नहीं था.'' जीवा ने आगे कहा, ''सम्मान के तौर पर हमने उस विज्ञापन को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया है. इस त्योहार के मौसम में आपको ढेर सारा प्यार और पॉजिटिविटी मिले!''


GIVA ने हटाया रक्षाबंधन का विज्ञापन, कृति सेनन के कपड़ों पर बवाल

राहुल गांधी ने कृति का किया बचाव

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक विज्ञापन के चलते विवादों में घिरीं अभिनेत्री कृति सेनन का बचाव करते हुए मंगलवार को कहा था कि अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने के लिए महिलाओं को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि महिलाओं का पहनावा, उनका काम और कहीं आने-जाने का फैसला उनका अधिकार है. 

राहुल गांधी ने कृति सेनन की ‘इंस्टाग्राम’ स्टोरी अपने अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, ''महिलाएं क्या पहनती हैं, क्या करती हैं और कहां जाती हैं, यह उनकी पसंद है. महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने के लिए ट्रोल करना बंद करें.'' 

यह भी पढ़ें : इंडिया का मिला मैसेज तो खुशी से फूले नहीं समाए जेलेंस्की, बोले- 'मैं भारत के...'

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 26 Aug 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Breaking News Abp News Raksha Bandhan 2026
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