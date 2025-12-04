'समय की कसौटी पर खरी उतरी दोस्ती', पुतिन के ग्रैंड वेलकम के बाद PM मोदी का पहला पोस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया. पीएम मोदी खुद काफिला के साथ पालम हवाई अड्डे पर उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल को तोड़कर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया. रूस के राष्ट्रपति के स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया था. पुतिन के स्वागत के बाद पीएम मोदी ने पहली प्रतिक्रिया दी है.

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'मुझे अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन का दिल्ली में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है. मैं आज शाम और कल हमारी बैठकों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. भारत और रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है, इससे हमारे लोगों को अपार लाभ हुआ है.'

Delighted to welcome my friend, President Putin to India. Looking forward to our interactions later this evening and tomorrow. India-Russia friendship is a time tested one that has greatly benefitted our people.@KremlinRussia_E pic.twitter.com/L7IORzRfV9 — Narendra Modi (@narendramodi) December 4, 2025

रूसी विदेश मंत्रालय ने भी लिखा पोस्ट

वहीं, रूस के विदेश मंत्रालय ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा "रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिन के राजकीय दौरे पर भारत आए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी नेता का गर्मजोशी से स्वागत किया."

पीएम आवास पर दोनों नेता करेंगे प्राइवेट डिनर

हवाई अड्डे से दोनों नेता एक ही कार में सवार होकर रवाना हुए. दोनों नेता यहां से सीधे पीएम के आधिकारिक आवास के 7 एलकेएम पहुंचे. यहां दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया. इसके बाद बातचीत करते हुए पीएम आवास के भीतर दाखिल हुए. यहां पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन प्राइवेट डिनर करेंगे.

इसके अलावा 5 दिसंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे.

राजनाथ सिंह बोले- दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनर

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है. उन्होंने कहा कि मैं आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं. आप हमारे देशों के बीच बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन पर चर्चा करने और उसे बढ़ावा देने के लिए इतनी दूर भारत आए. रूस भारत का एक टाइम टेस्टिंग, स्पेशल प्रिविलेज्ड और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है. साल 2000 में इंडिया-रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के डिक्लेरेशन पर साइन होने के बाद से हमारा बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन काफी बढ़ा है.