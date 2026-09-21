EXCLUSIVE: LCA MK-1A की डिलीवरी हो सकती है लेट, HAL CMD का बड़ा बयान
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के सीएमडी रवि के ने लड़ाकू विमान (LCA Mk-1A) की डिलीवरी को लेकर अपडेट दिया है. उन्होंने कहा कि अभी रडार और मिसाइल इंटीग्रेशन का काम बाकी है.
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) जल्द ही भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान (LCA Mk-1A) की डिलीवरी शुरू कर देगी. एचएएल को उम्मीद है कि वो इस साल के आखिर तक विमान की डिलीवरी शुरू कर देगी. एचएएल इस समय रडार और हथियारों को जोड़ने से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने में लगी हुई है. सीएमडी रवि के ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि डिलीवरी में समय लग सकता है.
रडार और मिसाइल इंटीग्रेशन का काम बाकी
एचएएल की बेंगलुरु स्थित फैसिलिटी की वीजिट के दौरान एचएएल के सीएमडी रवि के. ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए दावा किया है कि एलसीए मार्क-1ए की सप्लाई में थोड़ा वक्त लग सकता है. क्योंकि अभी भी रडार और मिसाइल इंटीग्रेशन का काम बाकी है. ऐसे में मिसाइलों के साथ भी मार्क-1ए की फ्लाइंग होनी है और मिसाइल फायरिंग भी की जाएगी.
एचएएल सीएमडी के मुताबिक, अब तक कुल 25 मार्क-1ए बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनमें से जीई इंजन से लैस 10 एयरक्राफ्ट हैं. बाकी के एयरफ्रेम तैयार हो चुके हैं और अमेरिकी कंपनी जीई-एयरोस्पेस से सप्लाई होने पर फिट कर दिया जाएगा. एचएएल के मुताबिक, जीई कंपनी ने भरोसा दिया है कि आगे के इंजन की सप्लाई सुचारु रूप से रहेगी.
सीएमडी ने बताया कि पांचवी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट, एमका प्रोजेक्ट में एचएएल पूरी तरह बाहर नहीं हुआ है. हाल में रक्षा मंत्रालय ने तीन प्राइवेट कंपनियों को एमका बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है.
बता दें फरवरी 2021 में 83 एयरक्राफ्ट का पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था. उसके बाद 97 फाइटर जेट का दूसरा कॉन्ट्रैक्स सितंबर 2025 में दिया गया था. दिसंबर में जो डिलीवरी शुरू होने की बात कही जा रही है वो पहले कॉन्ट्रैक्स के तहत होगी. HAL की योजना वित्त वर्ष 2026-27 में IAF को लगभग 10 फाइटर जेट सौंपने की है.
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