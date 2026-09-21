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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाEXCLUSIVE: LCA MK-1A की डिलीवरी हो सकती है लेट, HAL CMD का बड़ा बयान

EXCLUSIVE: LCA MK-1A की डिलीवरी हो सकती है लेट, HAL CMD का बड़ा बयान

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के सीएमडी रवि के ने लड़ाकू विमान (LCA Mk-1A) की डिलीवरी को लेकर अपडेट दिया है. उन्होंने कहा कि अभी रडार और मिसाइल इंटीग्रेशन का काम बाकी है.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 21 Sep 2026 10:56 AM (IST)
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हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) जल्द ही भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान (LCA Mk-1A) की डिलीवरी शुरू कर देगी. एचएएल को उम्मीद है कि वो इस साल के आखिर तक विमान की डिलीवरी शुरू कर देगी. एचएएल इस समय रडार और हथियारों को जोड़ने से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने में लगी हुई है. सीएमडी रवि के ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि डिलीवरी में समय लग सकता है.

रडार और मिसाइल इंटीग्रेशन का काम बाकी
एचएएल की बेंगलुरु स्थित फैसिलिटी की वीजिट के दौरान एचएएल के सीएमडी रवि के. ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए दावा किया है कि एलसीए मार्क-1ए की सप्लाई में थोड़ा वक्त लग सकता है. क्योंकि अभी भी रडार और मिसाइल इंटीग्रेशन का काम बाकी है. ऐसे में मिसाइलों के साथ भी मार्क-1ए की फ्लाइंग होनी है और मिसाइल फायरिंग भी की जाएगी.

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एचएएल सीएमडी के मुताबिक, अब तक कुल 25 मार्क-1ए बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनमें से जीई इंजन से लैस 10 एयरक्राफ्ट हैं. बाकी के एयरफ्रेम तैयार हो चुके हैं और अमेरिकी कंपनी जीई-एयरोस्पेस से सप्लाई होने पर फिट कर दिया जाएगा. एचएएल के मुताबिक, जीई कंपनी ने भरोसा दिया है कि आगे के इंजन की सप्लाई सुचारु रूप से रहेगी.

सीएमडी ने बताया कि पांचवी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट, एमका प्रोजेक्ट में एचएएल पूरी तरह बाहर नहीं हुआ है. हाल में रक्षा मंत्रालय ने तीन प्राइवेट कंपनियों को एमका बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है.

बता दें फरवरी 2021 में 83 एयरक्राफ्ट का पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था. उसके बाद 97 फाइटर जेट का दूसरा कॉन्ट्रैक्स सितंबर 2025 में दिया गया था. दिसंबर में जो डिलीवरी शुरू होने की बात कही जा रही है वो पहले कॉन्ट्रैक्स के तहत होगी. HAL की योजना वित्त वर्ष 2026-27 में IAF को लगभग 10 फाइटर जेट सौंपने की है.

ये भी पढ़ें: अमेरिका के टेक्सास में ICE एजेंट की गोलीबारी के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, क्या है पूरा मामला

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 21 Sep 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
Indian Air Force HAL LCA Mk 1a
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