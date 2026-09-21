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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका के टेक्सास में ICE एजेंट की गोलीबारी के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, क्या है पूरा मामला

अमेरिका के टेक्सास में ICE एजेंट की गोलीबारी के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, क्या है पूरा मामला

अमेरिका के ऑस्टिन में ICE एजेंट ने एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया. घटना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 21 Sep 2026 10:23 AM (IST)
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अमेरिका के टेक्सास राज्य की राजधानी ऑस्टिन में रविवार दोपहर एक अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) एजेंट ने एक व्यक्ति को गोली मार दी. इस घटना को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. लोगों को काबू करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. ऑस्टिन पुलिस प्रमुख लिसा डेविस के मुताबिक व्यक्ति के गर्दन के निचले हिस्से में एक गोली लगी है. उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

यह घटना शहर के उत्तरी हिस्से में ट्रैफिक स्टॉप के बाद हुई. ऑस्टिन पुलिस के अधिकारी इस कार्रवाई या गोलीबारी में शामिल नहीं थे. घटनास्थल पर एक गहरे नीले रंग की टोयोटा कोरोला खड़ी मिली, जिसके दरवाजे पर गोली के निशान दिखाई दिए. ऑस्टिन के मेयर किर्क वॉटसन ने कहा कि मामले की जांच में स्थानीय पुलिस को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि जांच में निष्पक्षता बनी रहे. उन्होंने कहा कि ICE को अकेले जांच नहीं करनी चाहिए. 

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ICE के खिलाफ भारी नाराजगी
वॉटसन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ICE का अकेले जांच करना सही होगा. वॉटसन ने कहा कि ऑस्टिन के निवासियों को अपने शहर में सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि सही जांच से विश्वसनीयता ही बढ़ेगी. घटना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की. कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथों में “Nobody is safe” और “ICE Nazi” लिखे पोस्टर दिखे.  कुछ प्रदर्शनकारियों ने दंगा-रोधी ढाल (riot shields) लिए खड़े पुलिस अधिकारियों को अपशब्द कहे और वहां से गुजरने वाली कारों ने विरोध के समर्थन में हॉर्न बजाया. 

ऑस्टिन पुलिस चीफ का बयान
ऑस्टिन पुलिस चीफ लिसा डेविस ने कहा कि उन्हें अभी तक उस व्यक्ति की राष्ट्रीयता के बारे में पता नहीं है जिसे गोली मारी गई थी. पुलिस प्रमुख ने कहा कि घटना के तुरंत बाद उनके पास बताने के लिए ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके विभाग की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट घटनास्थल पर मौजूद थी.

जब मेयर से पूछा गया कि क्या ऑस्टिन के अधिकारियों को पता है कि शामिल फेडरल एजेंट कहां है क्योंकि देश भर में पिछली गोलीबारी की घटनाओं के बाद एजेंट राज्य छोड़कर चले गए थे तो उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं पता. उन्होंने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि जिस एजेंट ने पुलिस की कार्रवाई के दौरान गोली चलाई है, वह शहर छोड़कर नहीं जाएगा. 

अमेरिका में तेज हुई ICE की कार्रवाई
ऑस्टिन के कुछ हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाले डेमोक्रेट अमेरिकी प्रतिनिधि ग्रेग कैसर ने गोलीबारी की जांच में पारदर्शिता की मांग की. कैसर ने पत्रकारों से कहा, "यह बहुत दुखद है कि यह भयानक घटना हमारे शहर तक पहुंच गई है. ऑस्टिन को सुरक्षित रखने के लिए ICE को यहां अपनी कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए."

यह गोलीबारी ऐसे समय में हुई है जब ICE इस गर्मी में पूरे देश में अपनी कार्रवाई तेज़ कर रहा है. जुलाई और अगस्त में एजेंसी ने अपने इतिहास में पहली बार एक महीने में 50,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां कीं. मिनेसोटा में एलेक्स प्रेटी और रेनी गुड की हत्याओं के बाद पिछले साल प्रशासन की काफी आलोचना हुई थी.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 21 Sep 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
US Texas ICE Agent Austin Police
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