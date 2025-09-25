'EVM की काउंटिंग से पहले खत्म होगी, पोस्टल बैलट की गिनती', चुनाव आयोग ने क्यों लिया ये फैसला ?

चुनाव आयोग (ECI) ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है. यह बदलाव पोस्टल बैलट की काउंटिंग से जुड़ा हुआ है. अब आयोग ने घोषणा की है कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती की प्रक्रिया को और व्यवस्थित किया जाएगा ताकि देरी और भ्रम की स्थिति से बचा जा सके.

गिनती की प्रक्रिया अब दो प्रमुख चरणों में होगी. सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स (ETPBs) की गिनती की जाएगी, जिसके बाद ईवीएम के जरिए गिनती शुरू होगी. चुनाव आयोग की तरफ से अब यह साफ कर दिया गया है कि ईवीएम और वीवीपैट के आखिरी दो राउंड की गिनती तभी होगी, जब तक सभी पोस्टल बैलेट्स की गिनती पूरी हो जाएगी. इससे चुनावी परिणामों की घोषणा में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.

EVM की काउंटिंग से पहले खत्म होगी, पोस्टल बैलट की गिनती

काउंटिंग के दिन पोस्टल बैलेट्स की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होती है जबकि ईवीएम की गिनती 8:30 बजे से होती है. पहले की व्यवस्था में ईवीएम की गिनती पोस्टल बैलेट्स के पूरा होने से पहले भी पूरी हो सकती थी, लेकिन नई व्यवस्था से यह बदल जाएगा. अब पोस्टल बैलट की गिनती हर हाल में EVM की गिनती से पहले खत्म हो चुकी होगी.

आयोग का कहना है कि हाल के कदमों जैसे दिव्यांग मतदाताओं और 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर से वोटिंग की सुविधा देने के कारण पोस्टल बैलेट्स की संख्या में खासी बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में पारदर्शिता बनाए रखने और हर वोट की गिनती सुनिश्चित करने के लिए यह नई व्यवस्था लागू की गई है.

चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर्स को दिए निर्देश

चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर्स (ROs) को यह भी निर्देश दिया है कि जहां पोस्टल बैलेट्स की संख्या अधिक हो, वहां पर्याप्त संख्या में टेबल और गिनती कर्मियों की व्यवस्था हो ताकि किसी तरह की देरी न हो. इससे परिणामों की घोषणा समय पर हो सकेगी और मतगणना प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न होगी.

