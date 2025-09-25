PM Modi Rajasthan Visit: PM मोदी का राजस्थान दौरा, 1 लाख 22 हजार करोड़ की देंगे सौगात, जानें क्या है पूरा शेड्यूल
PM Modi Rajasthan Visit: पीएम मोदी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बांसवाड़ा से करोड़ों की लागत वाली कई परियोजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार (25 सितंबर, 2025) को राजस्थान के बांसवाड़ा से देश को संबोधित करेंगे. इस दौरान वो 1 लाख 22 हजार 670 करोड़ रुपये की लागत से कई परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे.
पीएम मोदी दोपहर 12:35 बजे उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, यहां राज्य के नेता और अधिकारी उनका स्वागत करेंगे. इसके बाद दोपहर 12:40 बजे पीएम एमआई-17 हेलीकॉप्टर से बांसवाड़ा के लिए उड़ान भरेंगे और दोपहर 1:30 बजे प्रधानमंत्री माही हेलीपैड बांसवाड़ा पहुंचेंगे और सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल जाएंगे. पीएम मोदी दोपहर 1:45 बजे से 3:35 बजे तक पीएम-कुसुम योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे.
नवीकरणीय ऊर्जा और सिंचाई तकनीक की देंगे जानकारी
PM मोदी कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री किसानों और स्थानीय लोगों को नवीकरणीय ऊर्जा व सिंचाई में नई तकनीक से जुड़ने की जानकारी देंगे. कार्यक्रम के बाद दोपहर 3:35 बजे पीएम मोदी सड़क मार्ग से माही हेलीपैड लौटेंगे. दोपहर 3:45 बजे पीएम एमआई-17 हेलीकॉप्टर से उदयपुर लौटेंगे और 4:35 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे. शाम 4:40 बजे प्रधानमंत्री उदयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे.
42 हजार करोड़ की परमाणु ऊर्जा परियोजना की देंगे सौगात
पीएम मोदी आज एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बांसवाड़ा से करोड़ों की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे. प्रधानमंत्री राजस्थान को 42 हजार करोड़ रुपए की माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना सहित 1 लाख 8 हजार 468 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं और विकास कार्यों की सौगात देंगे.
पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से करेंगे संवाद
पीएम मोदी राजस्थान सरकार के 30 हजार 339 करोड़ रुपए से अधिक के 48 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे. इस मौके पर 15 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे. अंत में पीएम कुसुम योजना के विभिन्न लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे. इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे
