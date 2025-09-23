गैर कानूनी सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी ने आज मंगलवार (23 सितंबर, 2025) को पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया. इस केस में एक्ट्रेस अन्वेषी जैन भी सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचीं. बता दें कि इसी मामले में सोमवार को पूर्व क्रिकेटर रोबिन उथप्पा और इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा से भी घंटों पूछताछ की गई.

जून से अब तक ईडी कई सेलेब्रिटी और क्रिकेटर्स से सवाल कर चुकी है.पूछताछ में क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना भी शामिल रहे हैं. टॉलीवुड फिल्मों के कई एक्टर्स को भी ईडी बुला चुकी है. ईडी की जांच गैरकानूनी ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स को लेकर चल रही है. इन ऐप्स में 1xBet, FairPlay, Parimatch और Lotus365 प्रमुख हैं.

हरभजन सिंह से लेकर उर्वशी रौतेला तक शामिल

जांच में सामने आया कि कई बड़े सेलेब्रिटी इन ऐप्स का प्रचार कर रहे थे. प्रचार करने वालों में हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सोनू सूद, सुरेश रैना, उर्वशी रौतेला और कई इन्फ्लुएंसर शामिल हैं. ये ऐप्स भारत में बैन है फिर भी इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा था. इन ऐप्स के जरिए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी हो रही थी.

क्या है पूरा मामला

ईडी के मुताबिक, फर्जी और बेनामी अकाउंट्स के जरिए लेन-देन किया जा रहा था. खाते कुछ ही घंटों के लिए एक्टिव रहते थे, फिर बंद हो जाते थे. जब तक बैंक से जानकारी आती थी, पैसा कहीं और भेज दिया जाता था. ईडी के मुताबिक ये नेटवर्क बेहद संगठित और तकनीकी तरीके से काम करता है. सरकार ने अगस्त में Promotion and Regulation of Online Gaming Bill पास किया. इस कानून के तहत गैरकानूनी गेमिंग और बेटिंग ऐप्स पर सख्ती बढ़ी है.

ईडी ने गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों के अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया. जांच एजेंसी का मानना है कि गैरकानूनी बेटिंग का कारोबार देशभर में तेजी से फैल रहा है.

