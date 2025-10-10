हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति के एक बड़े केस में ED ने निशांत सरीन, जो फिलहाल डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन में असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के पद पर तैनात है, उनको गिरफ्तार किया है. ये गिरफ्तारी गुरुवार (9 अक्टूबर, 2025) को की गई.

ED की कार्रवाई हिमाचल प्रदेश पुलिस की स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की उस FIR के बाद शुरू हुई, जिसमें निशांत सरीन पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश के आरोप लगे थे.

विजिलेंस ने गिरफ्तार कर चार्जशीट की दायर

ये केस तब शुरू हुआ था जब निशांत सरीन बद्दी में असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के पद पर थे. उन्हें पहले ही विजिलेंस ने गिरफ्तार कर चार्जशीट दायर कर दी थी. इस केस में उनकी सहयोगी कोमल खन्ना भी आरोपी हैं.

हाल ही में, स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो, शिमला ने दर्ज की, जिसमें निशांत सरीन पर 1.66 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप है. ये संपत्ति उन्होंने 2002 से 2019 के बीच हिमाचल में ड्रग इंस्पेक्टर और असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर रहते हुए जुटाई थी.

लक्जरी लाइफस्टाइल बिताने के लिए पैसों का इस्तेमाल

ED की जांच में सामने आया कि निशांत सरीन ने फार्मा कंपनियों के मालिकों से निजी फायदे और रिश्वतें ली. इसके बदले में उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया.

इन पैसों को उन्होंने लक्जरी लाइफस्टाइल बिताने और कीमती संपत्तियां खरीदने में लगाया. ED के मुताबिक, ये पैसा भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और साजिश जैसे अपराधों से कमाया गया, जो Prevention of Corruption Act और IPC की कई धाराओं के तहत आता है.

ED ने इन सामानों को किया जब्त

ED ने इस केस में पहले भी जून और जुलाई 2025 में छापेमारी की थी. उस दौरान एजेंसी ने दो गाड़ियां (कीमत करीब 32 लाख), 65 लाख के गहने और सोना, 48 बैंक अकाउंट्स और FDRs (कुल राशि करीब 2.23 करोड़) को सीज और फ्रीज कर दिया था. ये सभी अकाउंट्स निशांत सरीन, उनके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम पर थे.

गिरफ्तारी के बाद निशांत सरीन को स्पेशल PMLA कोर्ट, शिमला में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 अक्टूबर 2025 तक ED की कस्टडी में भेज दिया. ED अब ये पता लगाने में जुटी है कि सरीन ने किन-किन लोगों से रिश्वत ली, कितना पैसा विदेश भेजा गया और किन संपत्तियों में इन पैसों को लगाया गया.

