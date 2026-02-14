Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







असम के डिब्रूगढ़ से कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो एयरलाइन की एक फ्लाइट में शनिवार (14 फरवरी, 2026) को बम होने की धमकी मिली है. यह धमकी इंडिगो की फ्लाइट के अंदर वॉशरूम में लिपस्टिक से एक नोट में लिखा हुआ था. विमान में बम होने की सूचना मिलने के बाद इसकी तुरंत ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.

कोलकाता एयरपोर्ट पर हुई विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

कोलकाता हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट 6E6894 में बम होने की सूचना मिलने के बाद ऐहतियात के तौर पर तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया. वहीं, विमान की शनिवार (14 फरवरी, 2026) की शाम 7:37 बजे सुरक्षित रूप से कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. लैंडिंग के तुरंत बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत विमान को आइसोलेशन बे में लेकर जाया गया.

आइसोलेशन बे में पहुंचने के बाद विमान में बैठे सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतार लिया गया और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी टीम के साथ बम निरोधक दस्ते की टीम फ्लाइट की गहन जांच करने में जुट गई.

Kolkata, West Bengal | A security threat was reported this evening on IndiGo flight 6E6894 (A-320) operating from Dibrugarh to Netaji Subhas Chandra Bose International Airport after a suspicious message, reportedly written with lipstick inside the aircraft toilet, indicating a… — ANI (@ANI) February 14, 2026

सभी यात्री और क्रू सदस्य हैं सुरक्षितः कोलकाता एयरपोर्ट

एयरपोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि विमान में मौजूद सभी यात्री और चालक दल के सदस्य पूरी तरह से सुरक्षित हैं और स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है. सुरक्षा अधिकारी इस मामले की जांच में जुटे हुए हैं.

कोलकाता से शिलांग जाने वाली फ्लाइट के लिए भी मिली थी धमकी

डिब्रूगढ़ से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट 6E6894 से पहले आज शनिवार (14 फरवरी) को दिन में ही इंडिगो की कोलकाता से शिलांग जाने वाली एक अन्य फ्लाइट 6E7304 में भी बम होने की सूचना मिली थी. ऐसे में पिछले 24 घंटे के भीतर इंडिगो एयरलाइन की दो विमानों में धमकी भरी सूचनाएं मिल चुकी हैं.

इंडिगो ने जारी किया बयान

इंडिगो एयरलाइन ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है. एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि एयरलाइन ने विमान में बम होने की सूचना मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचना दी और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सभी जरूरी SOP का पालन किया गया. हम अपने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद प्रकट करते हैं. हमारे लिए हमारे यात्रियों, क्रू सदस्य और विमान की सिक्योरिटी ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है.