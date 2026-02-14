हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'कांग्रेस ने नॉर्थ-ईस्ट को किया नजरअंदाज, हमारे लिए अष्टलक्ष्मी', असम में बोले PM मोदी

'कांग्रेस ने नॉर्थ-ईस्ट को किया नजरअंदाज, हमारे लिए अष्टलक्ष्मी', असम में बोले PM मोदी

असम में शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. साथ ही पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 14 Feb 2026 05:19 PM (IST)
Preferred Sources

असम दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, साथ ही नॉर्थ ईस्ट को नजरंदाज करने का आरोप भी लगाया. प्रधानमंत्री ने असम के गुवाहाटी में एक सभा को संबोधित करते हुए इन बातों को कहा है. इसी साल असम में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में राज्यों में चुनावी गहमागहमी देखने को मिल रही है. 

नॉर्थ-ईस्ट एनडीए सरकार के लिए अष्टलक्ष्मी है: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नॉर्थईस्ट को एनडीए की सरकार अष्टलक्ष्मी मानती है. उनकी सरकार असम में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. उन्होंने कहा कि संसद में यूनियन बजट पेश होने के बाद उनका असम का पहला दौरा है. 

उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले यूनियन बजट पेश किया गया था. बजट के बाद यह मेरा पहला नॉर्थ-ईस्ट दौरा है. नॉर्थ ईस्ट जिसे कांग्रेस ने नजरंदाज किया है. हमारी प्राथमिकता है और हम इसके विकास के लिए समर्पित हैं. हमारे लिए नॉर्थईस्ट हमारी अष्टलक्ष्मी है. हमने इसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए नॉर्थ-ईस्ट पर जोर दिया है. 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो भारत को एक देश मानने से इनकार करती है. जो लोग भारत माता के प्रति जरा भी सम्मान नहीं दिखाते, वे कभी भी देश के लिए काम नहीं कर सकते. 

खराब इन्फ्रास्ट्रक्चर की जगह हाईवे बन रहे, एयरक्राफ्ट उतर रहे: नरेंद्र मोदी

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब पहले नॉर्थईस्ट का जिक्र होता था, तो लोगों को खराब इन्फ्रास्ट्रक्चर की याद आती थी. आज यहां हाईवे बन रहे हैं. न सिर्फ गाड़ियां चलती है, बल्कि एयरक्राफ्ट भी उतर सकते हैं. यह गर्व का पल है. यह असम की बदलती भावना है. 

पीएम मोदी ने कहा कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान उनका बीजेपी कार्यकर्ता होना है. उन्होंने कहा, आज बीजेपी ने जो भी ऊंचाइयां हासिल की हैं, उसका क्रेडिट हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को जाता है. हमारा विश्वास संगठन में है. इसलिए इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को सम्मानित करना सौभाग्य की बात है. हम एक मंत्र से जुड़े हैं. वह मंत्र है. भारत माता की जय. 

उन्होंने कहा कि मैं गर्व के साथ कहता हूं, कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान यह है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं. एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर मैं सिर झुकाकर असम में हमारे कार्यकर्ताओं और संगठन की ताकत को नमन करता हूं. मैं मां आदि शक्ति और मां कामाख्या को भी अनगिनत सलाम करता हूं. 

पीएम ने पुलवामा में जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों की दी श्रद्धांजलि

इसके अलावा पीएम मोदी ने पुलवामा में जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों को भी श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि आज पुलवामा हमले की बरसी है. मैं उन भारत माता के वीर सबूतों को नमन करता हूं, जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई. इस हमले के बाद जिस तरह से भारत ने आतंकवादियों को सजा दी, वो पूरे भारत ने देखा. कुछ लोग आज भी कांप रहे हैं. आपने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत देखी है. 

Published at : 14 Feb 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
Assam North East Guwahati Ashtalakshmi NARENDRA MODI CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Exclusive: सीएम रेखा गुप्ता ने गिनवाईं दिल्ली सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, शिक्षा- स्वास्थ्य पर बताया विजन
CM रेखा गुप्ता ने गिनवाईं दिल्ली सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, शिक्षा- स्वास्थ्य पर बताया विजन
इंडिया
'एअर इंडिया ने कैंसिल किया PM मोदी का टिकट, मणिपुर जाने के लिए कांग्रेस ने किया था बुक', पवन खेड़ा का दावा
'एअर इंडिया ने कैंसिल किया PM मोदी का टिकट, मणिपुर जाने के लिए कांग्रेस ने किया था बुक', पवन खेड़ा का दावा
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh में Change of Power, India के लिए मौका या चुनौती? | Paisa Live
SBI Mutual Fund IPO: Indian Investment Culture का बड़ा Signal | Paisa Live
Gold-Silver ETFs पर SEBI का नया Rule, Investors को मिलेगा Protection | Paisa Live
India-US Trade Deal: 18% Tariff से China पीछे, Exports को मिलेगा Mega Boost | Paisa Live
Adiyogi के सामने Sadhguru की महाशिवरात्रि की सबसे बड़ी तैयारी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Exclusive: सीएम रेखा गुप्ता ने गिनवाईं दिल्ली सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, शिक्षा- स्वास्थ्य पर बताया विजन
CM रेखा गुप्ता ने गिनवाईं दिल्ली सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, शिक्षा- स्वास्थ्य पर बताया विजन
इंडिया
'एअर इंडिया ने कैंसिल किया PM मोदी का टिकट, मणिपुर जाने के लिए कांग्रेस ने किया था बुक', पवन खेड़ा का दावा
'एअर इंडिया ने कैंसिल किया PM मोदी का टिकट, मणिपुर जाने के लिए कांग्रेस ने किया था बुक', पवन खेड़ा का दावा
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
जनरल नॉलेज
Valentine’s Day 2026: दुनिया का सबसे महंगा गुलाब कौन-सा है? कीमत इतनी ज्यादा कि आ जाएगा प्राइवेट जेट
दुनिया का सबसे महंगा गुलाब कौन-सा है? कीमत इतनी ज्यादा कि आ जाएगा प्राइवेट जेट
नौकरी
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में निकली 250 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करना होगा आवेदन
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में निकली 250 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करना होगा आवेदन
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget