हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'एअर इंडिया ने कैंसिल किया PM मोदी का टिकट, मणिपुर जाने के लिए कांग्रेस ने किया था बुक', पवन खेड़ा का दावा

'एअर इंडिया ने कैंसिल किया PM मोदी का टिकट, मणिपुर जाने के लिए कांग्रेस ने किया था बुक', पवन खेड़ा का दावा

PM मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में देश की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-130J से लैंड किया. ये एयरस्ट्रिप हाईवे पर बनी है, जिस पर इमरजेंसी में फाइटर जेट्स लैंड कर सकेंगे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 14 Feb 2026 04:38 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे पर जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि मणिपुर वहां से दूर नहीं है, आप वहां भी जाइए. कांग्रेस ने पीएम मोदी के नाम पर गुवाहाटी (असम) से इम्फाल (मणिपुर) तक की एअर इंडिया की फ्लाइट टिकट भी बुक कर दी और इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया है कि एअर इंडिया एयरलाइंस ने पीएम मोदी के नाम पर बुक टिकट को कैंसिल कर दिया है.

पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया शेयर

कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने दावा किया कि एअर इंडिया ने पीएम मोदी के नाम पर बुक मणिपुर की टिकट को कैंसिल कर दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा, ‘एअर इंडिया एयरलाइन तक को यह बात पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के दौरे पर नहीं जाएंगे. इसलिए, मणिपुर के लोगों के लिए मैंने बिल्कुल नेक इरादे के साथ पीएम मोदी की जो मणिपुर की टिकट बुक की थी, उसे बिना मेरी जानकारी के चुपचाप कैंसिल कर दिया गया.’

उन्होंने कहा, ‘अब यह एक आम धारणा बनती जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तर पूर्वी भारत के किसी राज्य का दौरा तभी करते हैं, जब वहां चुनाव नजदीक होते हैं. शायद यह कारण है कि वे आज असम के दौरे पर गए हुए हैं, लेकिन इसी के साथ यह सवाल भी उठता है कि लंबे समय से अशांति और तनाव की स्थिति का सामना कर रहे मणिपुर में उन्होंने अब तक एक बार भी दौरा क्यों नहीं किया.’ उन्होंने पीएम केयर्स पर तंज कसते हुए आगे कहा, ‘PM CARES? माफ कीजिए, शायद ऐसा नहीं है.’

कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी पर किया तंज

वहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपने एक अन्य एक्स पोस्ट में कहा, ‘प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम यह जानते हैं कि चुनावी राज्य हमेशा आपकी पहली प्राथमिकता होते हैं, लेकिन मणिपुर को इस तरह त्याग नहीं देना चाहिए. यह राज्य 2023 से जल रहा था और अब यह दुबारा जल उठा है. आप आज असम में ही हैं. वहां से मणिपुर बस एक घंटे की दूरी पर है. कृपया वहां भी जाने का कष्ट करें. प्रधानमंत्री की उपस्थिति मणिपुर के हमारे लोगों को कुछ भरोसा दिलवा सकती है.’

उन्होंने कहा कि आपकी चुनावी व्यस्तता के बीच इसे आसान बनाने के लिए, हमने गुवाहाटी से इम्फाल के लिए आपकी फ्लाइट भी बुक कर दी है. आपको सिर्फ हवाई जहाज में चढ़ना है. चूंकि मेरे पास आपका नंबर नहीं है, इसलिए मैं आपकी टिकट यहां शेयर कर रहा हूं. कृपया इसका इस्तेमाल कर लें और दिखाएं कि सच में PM CARES.’

डिब्रूगढ़ में बना देश का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फेसिलिटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (14 फरवरी, 2026) को असम के डिब्रूगढ़ में बनी देश की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-130J से लैंड किया. ये एयरस्ट्रिप हाईवे पर बनी है, जिस पर इमरजेंसी में फाइटर जेट्स लैंड कर सकेंगे.

और पढ़ें
Published at : 14 Feb 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
Assam Pawan Khera PM Modi 'Manipur CONGRESS
और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Exclusive: सीएम रेखा गुप्ता ने गिनवाईं दिल्ली सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, शिक्षा- स्वास्थ्य पर बताया विजन
CM रेखा गुप्ता ने गिनवाईं दिल्ली सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, शिक्षा- स्वास्थ्य पर बताया विजन
विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
