हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर

कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर

Indigo Flight Bomb Threat: अधिकारियों के अनुसार सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से विमान से उतार लिया गया है. एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

By : वरुण भसीन | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 14 Feb 2026 12:23 PM (IST)
कोलकाता एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब शिलॉन्ग जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट के टॉयलेट से बम की धमकी वाला संदिग्ध नोट मिलने की जानकारी सामने आई. एहतियात के तौर पर विमान को तुरंत अलग स्थान पर ले जाया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी.

टॉयलेट से मिला संदिग्ध नोट
कोलकाता से शिलॉन्ग जा रही IndiGo की फ्लाइट 6E-7304 के टॉयलेट से एक संदिग्ध नोट बरामद हुआ. शुरुआती जानकारी के मुताबिक नोट में बम होने की धमकी लिखी होने की आशंका जताई गई है.

आइसोलेशन बे में खड़ा किया गया विमान
सुबह 9:15 बजे उड़ान भरने वाली इस फ्लाइट को तय सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत यात्रियों से दूर आइसोलेशन बे में ले जाकर खड़ा कर दिया गया. इसके बाद बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीमों ने विमान की गहन तलाशी शुरू की.

सभी यात्री सुरक्षित उतारे गए
अधिकारियों के अनुसार सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से विमान से उतार लिया गया है. एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है.

इंडिगो का बयान
IndiGo ने कहा है कि सभी जरूरी सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की उड़ान संचालन को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा. फिलहाल सुरक्षा जांच जारी है और पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. 

बड़ी संख्या में CISF की तैनाती
इस घटना के बाद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) की बड़ी संख्या में तैनाती की गई. आइसोलेशन जोन के आसपास सुरक्षा कर्मियों को लगा दिया गया. एयरपोर्ट की खास गाड़ियां, जैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी, भी मौके पर पहुंचीं. हाई-विजिबिलिटी जैकेट पहने ग्राउंड स्टाफ पूरे ऑपरेशन में कॉर्डिनेट करते नजर आए.

संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं
विमान का सामान भी नीचे उतारकर रनवे पर रखा गया, जहां डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता उसकी विशेष जांच कर रहे हैं. एयरपोर्ट अधिकारियों ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि कोई संदिग्ध वस्तु मिली है या नहीं.

Published at : 14 Feb 2026 12:23 PM (IST)
Bomb Threat IndiGo Flight
