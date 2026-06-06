सीजेपी के प्रोटेस्ट में हंगामा करने की कोशिश, दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को किया अरेस्ट

CJP Protest at Jantar Mantar: नई दिल्ली के जंतर मंतर पर इंटरनेट पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन तय समय से पहले खत्म हो चुका है. सोशल मीडिया पर इस प्रदर्शन की चर्चाएं देखने को मिल रही है. प्रोटेस्ट साइट से कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं. इसके अलावा जानकारी मिली है कि पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है.

इधर, पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने एक वीडियो भी जारी किया. दिपके ने अपने पोस्ट में कहा कि कॉकरोच कभी जमीन पर नहीं आएंगे. इस वीडियो में प्रदर्शन स्थल पर मौजूदा भीड़ नजर आई.

शिक्षामंत्री के इस्तीफे के मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन

सीजेपी का यह प्रोटेस्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए किया जा रहा है. यह नीट पेपर लीक और सीबीएसई कक्षा 12वीं के रिजल्ट में गड़बड़ी के विवाद के बीच हो रहा था. जहां दिपके ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया. वहीं एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन में शामिल हुए.

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दिपके ने दी क्या चेतावनी?

दिपके शनिवार सुबह अमेरिका से नई दिल्ली पहुंचे थे. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रधान शाम 5 बजे तक इस्तीफा नहीं देते हैं, तो पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा. सीजेपी नाम की इस पार्टी को पिछले महीने बनाया गया. इंटरनेट पर सीजेआई के कॉकरोच वाले बयान के बाद इस संगठन का गठन किया. देखते ही देखते ही इस पार्टी के पेज से बड़ी संख्या में युवा लोग जुड़े थे. सीजेपी का प्रदर्शन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहा है.

सीजेपी ने कई मांगे की है. इनमें प्रधान के इस्तीफे के अलावा, संगठन ट्रेनिंग के बाद ही एजुकेशन सिस्टम के डिजिटलीकरण की मांग कर रहा है. आंदोलन का फोकस युवाओं के मुद्दों पर है. 18 साल के रौनक ने बताया कि पार्टी के भविष्य के बारे में पता नहीं लेकिन उन मुद्दों पर बात हो रही है, जो मायने रखती है.

दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को किया अरेस्ट

इधर, अधिकारियों ने पीटीआई न्यूज एजेंसी को बताया कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान दो गुटों के बीच संभावित टकराव को रोकने के लिए 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है. 6 लोगों इसलिए गिरफ्तार किया है, क्योंकि यह लोग प्रदर्शन स्थल पर हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे. दिल्ली समेत अन्य संवेदनशील इलाकों में करीबन 1 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं.

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