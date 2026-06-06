हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासीजेपी के प्रोटेस्ट में हंगामा करने की कोशिश, दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को किया अरेस्ट

सीजेपी के प्रोटेस्ट में हंगामा करने की कोशिश, दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को किया अरेस्ट

पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने एक वीडियो भी जारी किया. दिपके ने अपने पोस्ट में कहा कि कॉकरोच कभी जमीन पर नहीं आएंगे. इस वीडियो में प्रदर्शन स्थल पर मौजूदा भीड़ नजर आई. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 06 Jun 2026 07:44 PM (IST)
Preferred Sources

CJP Protest at Jantar Mantar: नई दिल्ली के जंतर मंतर पर इंटरनेट पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन तय समय से पहले खत्म हो चुका है. सोशल मीडिया पर इस प्रदर्शन की चर्चाएं देखने को मिल रही है. प्रोटेस्ट साइट से कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं. इसके अलावा जानकारी मिली है कि पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है. 

इधर, पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने एक वीडियो भी जारी किया. दिपके ने अपने पोस्ट में कहा कि कॉकरोच कभी जमीन पर नहीं आएंगे. इस वीडियो में प्रदर्शन स्थल पर मौजूदा भीड़ नजर आई. 

शिक्षामंत्री के इस्तीफे के मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन

सीजेपी का यह प्रोटेस्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए किया जा रहा है. यह नीट पेपर लीक और सीबीएसई कक्षा 12वीं के रिजल्ट में गड़बड़ी के विवाद के बीच हो रहा था. जहां दिपके ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया. वहीं एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन में शामिल हुए.

ये भी पढ़ें: CJP Protest: भारत में लैंड करते ही कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

दिपके ने दी क्या चेतावनी? 

दिपके शनिवार सुबह अमेरिका से नई दिल्ली पहुंचे थे. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रधान शाम 5 बजे तक इस्तीफा नहीं देते हैं, तो पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा. सीजेपी नाम की इस पार्टी को पिछले महीने बनाया गया. इंटरनेट पर सीजेआई के कॉकरोच वाले बयान के बाद इस संगठन का गठन किया. देखते ही देखते ही इस पार्टी के पेज से बड़ी संख्या में युवा लोग जुड़े थे. सीजेपी का प्रदर्शन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहा है. 

सीजेपी ने कई मांगे की है. इनमें प्रधान के इस्तीफे के अलावा, संगठन ट्रेनिंग के बाद ही एजुकेशन सिस्टम के डिजिटलीकरण की मांग कर रहा है. आंदोलन का फोकस युवाओं के मुद्दों पर है. 18 साल के रौनक ने बताया कि पार्टी के भविष्य के बारे में पता नहीं लेकिन उन मुद्दों पर बात हो रही है, जो मायने रखती है.

 दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को किया अरेस्ट

इधर, अधिकारियों ने पीटीआई न्यूज एजेंसी को बताया कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान दो गुटों के बीच संभावित टकराव को रोकने के लिए 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है. 6 लोगों इसलिए गिरफ्तार किया है, क्योंकि यह लोग प्रदर्शन स्थल पर हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे. दिल्ली समेत अन्य संवेदनशील इलाकों में करीबन 1 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. 

ये भी पढ़ें: Cockroach Janta Party Protest LIVE: कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन, अभिजीत दीपके भी मौजूद, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

Published at : 06 Jun 2026 07:44 PM (IST)
Tags :
India INDIA DELHI Cockroach Janata Party
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सीजेपी के प्रोटेस्ट में हंगामा करने की कोशिश, दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को किया अरेस्ट
सीजेपी के प्रोटेस्ट में हंगामा करने की कोशिश, दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को किया अरेस्ट
इंडिया
'धमकियों के कारण घर...', कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म होते ही आया अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा
'धमकियों के कारण घर...', CJP का प्रदर्शन खत्म, अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा
इंडिया
'सुरक्षा कवर के दावे सच्चाई…', सोशल मीडिया पर भड़के अभिषेक बनर्जी, जानें किसे और क्या दी नसीहत
'सुरक्षा कवर के दावे सच्चाई…', सोशल मीडिया पर भड़के अभिषेक बनर्जी, जानें किसे और क्या दी नसीहत
इंडिया
'क्या उनसे बेहतर...' सरफराज को नहीं मिली टीम इंडिया में जगह तो शशि थरूर का रिएक्शन, जानें क्या कहा
'क्या उनसे बेहतर...' सरफराज को नहीं मिली टीम इंडिया में जगह तो शशि थरूर का रिएक्शन, जानें क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

'Gullak 5' में नए Annu Bhaiya बनना था चुनौती, Anant Joshi ने साझा किया अनुभव
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
TVF ने MLM स्कैम पर बनाई दमदार सीरीज, 'The Pyramid Scheme' ने जीता दिल
Varun Dhawan की कॉमिक टाइमिंग ने जीता दिल, 'Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai' में भरपूर मनोरंजन
Khan Sir Controversy: गिरफ्तार होंगे खान सर? कोर्ट से आई बड़ी खबर! | Patna Coaching Firing | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'धमकियों के कारण घर...', कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म होते ही आया अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा
'धमकियों के कारण घर...', CJP का प्रदर्शन खत्म, अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का अरविंद केजरीवाल ने किया समर्थन बोले- 'ये आंदोलन देश के...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का अरविंद केजरीवाल ने किया समर्थन बोले- 'ये आंदोलन देश के...'
क्रिकेट
15 साल के वैभव सूर्यवंशी को स्पेशल ट्रीटमेंट देगी BCCI, आयरलैंड और इंग्लैंड टूर पर लिया बड़ा फैसला
15 साल के वैभव सूर्यवंशी को स्पेशल ट्रीटमेंट देगी BCCI, आयरलैंड और इंग्लैंड टूर पर लिया बड़ा फैसला
साउथ सिनेमा
ना फिल्मों से नाता, लाइमलाइट से हैं दूर, फिर भी कैसे 77000 करोड़ की मालकिन हैं राम चरण की वाइफ?
ना फिल्मों से नाता, लाइमलाइट से हैं दूर, फिर भी कैसे 77000 करोड़ की मालकिन हैं राम चरण की वाइफ?
इंडिया
'सुरक्षा कवर के दावे सच्चाई…', सोशल मीडिया पर भड़के अभिषेक बनर्जी, जानें किसे और क्या दी नसीहत
'सुरक्षा कवर के दावे सच्चाई…', सोशल मीडिया पर भड़के अभिषेक बनर्जी, जानें किसे और क्या दी नसीहत
विश्व
US Iran War: क्या डोनाल्ड ट्रंप और मुजतबा खामेनेई की होगी मुलाकात? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बताया सच
क्या ट्रंप और मुजतबा खामेनेई की होगी मुलाकात? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बताया सच
शिक्षा
Australia Study Scholarship: ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए कितना खर्च होता है पैसा, क्या यहां मुफ्त में पढ़ने का मिल सकता है मौका?
ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए कितना खर्च होता है पैसा, क्या यहां मुफ्त में पढ़ने का मिल सकता है मौका?
ट्रेंडिंग
'भाई स्नैक्स मंगाया था, स्नेक नहीं' ब्लिंकिट के बैग में सांप डालता दिखा डिलीवरी बॉय- वीडियो ने खोला राज
'भाई स्नैक्स मंगाया था, स्नेक नहीं' ब्लिंकिट के बैग में सांप डालता दिखा डिलीवरी बॉय- वीडियो ने खोला राज
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget