हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा भारत’, सरकार के 12 साल की उपलब्धियों पर बोले केंद्रीय मंत्री

‘विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा भारत’, सरकार के 12 साल की उपलब्धियों पर बोले केंद्रीय मंत्री

Viksit Bharat @ 2047: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में 12 सालों में सरकार ने ऐसी कई जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की, जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 06 Jun 2026 11:46 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • राजस्थान में भाजपा सरकार सुशासन व विकास के आयाम स्थापित।

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार (6 जून, 2026) को अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र राजस्थान के जोधपुर पहुंचे. जोधपुर पहुंचने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसकी उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकसित भारत के लक्ष्य की ओर से बढ़ रहा है. इसके साथ ही, उन्होंने राजस्थान की भाजपा सरकार के कार्यों पर भी विस्तार से अपनी बात रखी.

केंद्र की योजनाओं का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाः केंद्रीय मंत्री

जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, ‘साल 2014 में देश की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश देकर पहली बार किसी गैर-कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता सौंपी थी. इसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 सालों में केंद्र सरकार ने ऐसी कई जनकल्याणकारी और परिवर्तनकारी योजनाएं लागू की, जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है.’

उन्होंने कहा, ‘केंद्र सरकार ने सिर्फ आम नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम नहीं किया, बल्कि देश के आधारभूत ढांचे को भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप मजबूत किया है. उनके मुश्किल और बड़े निर्णयों के जरिए अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है और राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है.’

PM मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा मजबूत हुईः केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक चुनौतियों और आर्थिक अस्थिरता के बावजूद भारत की विकास दर मजबूत बनी हुई है. उन्होंने दावा किया कि देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प अब 140 करोड़ देशवासियों का साझा लक्ष्य बन चुका है.

उन्होंने कहा, ‘पिछले 12 साल सिर्फ आर्थिक प्रगति के नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण के भी रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देशवासियों का आत्मविश्वास बढ़ा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा मजबूत हुई है.’ 

विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा राजस्थानः केंद्रीय मंत्री

वहीं, हिमाचल प्रदेश के मनाली में विदेशी महिला पर्यटक से जुड़े मामले पर उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बेहद निंदनीय हैं और इनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाओं का अत्यधिक प्रचार-प्रसार देश की छवि को प्रभावित कर सकता है.

इसके साथ ही, राजस्थान सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, ‘मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन सरकार प्रभावी ढंग से काम कर रही है.’ उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में सुशासन और विकास की नई पहचान बनी है और राजस्थान विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है. 

यह भी पढे़ंः 'सुरक्षा कवर के दावे सच्चाई…', सोशल मीडिया पर भड़के अभिषेक बनर्जी, जानें किसे और क्या दी नसीहत

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 06 Jun 2026 11:46 PM (IST)
Tags :
Gajendra Singh Shekhawat JODHPUR RAJASTHAN MODI GOVERNMENT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा भारत’, सरकार के 12 साल की उपलब्धियों पर बोले केंद्रीय मंत्री
‘विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा भारत’, सरकार के 12 साल की उपलब्धियों पर बोले केंद्रीय मंत्री
इंडिया
2 करोड़ कैश, 300 ग्राम से ज्यादा सोना, 5 इमारतें और 13 प्लॉट... ओडिशा विजिलेंस टीम ने ITDA के AEE के 9 ठिकानों पर मारा छापा
2 करोड़ कैश, 300 ग्राम से ज्यादा सोना, 5 इमारतें और 13 प्लॉट... ओडिशा विजिलेंस टीम ने ITDA के AEE के 9 ठिकानों पर मारा छापा
इंडिया
'TMC नेताओं के लिए दरवाजे बंद, चाय पिलाने का…' भाजपा नेता का बड़ा बयान
'TMC नेताओं के लिए दरवाजे बंद, चाय पिलाने का…' भाजपा नेता का बड़ा बयान
इंडिया
सीजेपी के प्रोटेस्ट में हंगामा करने की कोशिश, दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को किया अरेस्ट
सीजेपी के प्रोटेस्ट में हंगामा करने की कोशिश, दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को किया अरेस्ट
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: बुआ जी की सबसे घटिया चाल! नई बहू Disha से जबरदस्ती लगवाया Armaan पर हाथ उठाने का आरोप।
Bollywood News: ‘बटवारा 1947’ में पहली बार साथ दिख सकते हैं सनी देओल-करण देओल, फादर्स डे पर सरप्राइज की चर्चा (06.06.26)
'Gullak 5' में नए Annu Bhaiya बनना था चुनौती, Anant Joshi ने साझा किया अनुभव
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
TVF ने MLM स्कैम पर बनाई दमदार सीरीज, 'The Pyramid Scheme' ने जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2 करोड़ कैश, 300 ग्राम से ज्यादा सोना, 5 इमारतें और 13 प्लॉट... ओडिशा विजिलेंस टीम ने ITDA के AEE के 9 ठिकानों पर मारा छापा
2 करोड़ कैश, 300 ग्राम से ज्यादा सोना, 5 इमारतें और 13 प्लॉट... ओडिशा विजिलेंस टीम ने ITDA के AEE के 9 ठिकानों पर मारा छापा
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का अरविंद केजरीवाल ने किया समर्थन, बोले- 'ये आंदोलन देश के...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का अरविंद केजरीवाल ने किया समर्थन, बोले- 'ये आंदोलन देश के...'
क्रिकेट
अब संन्यास लेकर लीग्स में नहीं खेल पाएंगे भारतीय क्रिकेटर, BCCI का नया नियम उड़ा देगा होश
अब संन्यास लेकर लीग्स में नहीं खेल पाएंगे भारतीय क्रिकेटर, BCCI का नया नियम उड़ा देगा होश
साउथ सिनेमा
Peddi BO Collection Day 3: राम चरण की 'पेद्दी' का सेटरडे धमाका, इंडिया में 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
राम चरण की 'पेद्दी' का सेटरडे धमाका, इंडिया में 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
इंडिया
'सुरक्षा कवर के दावे सच्चाई…', सोशल मीडिया पर भड़के अभिषेक बनर्जी, जानें किसे और क्या दी नसीहत
'सुरक्षा कवर के दावे सच्चाई…', सोशल मीडिया पर भड़के अभिषेक बनर्जी, जानें किसे और क्या दी नसीहत
इंडिया
Cockroach Janta Party Protest LIVE: खत्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, तय समय से पहले ही लौट गए प्रदर्शनकारी
LIVE: खत्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, तय समय से पहले ही लौट गए प्रदर्शनकारी
ऑटो
10 लाख रुपये के आसपास मिल जाएंगी ये 7-सीटर कारें, बड़ी फैमिली के लिए शानदार ऑप्शन
10 लाख रुपये के आसपास मिल जाएंगी ये 7-सीटर कारें, बड़ी फैमिली के लिए शानदार ऑप्शन
एग्रीकल्चर
गर्मियों में सूख गया बोरवेल और नहर भी है दूर, इन उपायों से फिर भी लहलहाएगी फसल, बस कर लें ये काम
गर्मियों में सूख गया बोरवेल और नहर भी है दूर, इन उपायों से फिर भी लहलहाएगी फसल, बस कर लें ये काम
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget