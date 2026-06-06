Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राजस्थान में भाजपा सरकार सुशासन व विकास के आयाम स्थापित।

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार (6 जून, 2026) को अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र राजस्थान के जोधपुर पहुंचे. जोधपुर पहुंचने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसकी उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकसित भारत के लक्ष्य की ओर से बढ़ रहा है. इसके साथ ही, उन्होंने राजस्थान की भाजपा सरकार के कार्यों पर भी विस्तार से अपनी बात रखी.

केंद्र की योजनाओं का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाः केंद्रीय मंत्री

जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, ‘साल 2014 में देश की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश देकर पहली बार किसी गैर-कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता सौंपी थी. इसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 सालों में केंद्र सरकार ने ऐसी कई जनकल्याणकारी और परिवर्तनकारी योजनाएं लागू की, जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है.’

उन्होंने कहा, ‘केंद्र सरकार ने सिर्फ आम नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम नहीं किया, बल्कि देश के आधारभूत ढांचे को भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप मजबूत किया है. उनके मुश्किल और बड़े निर्णयों के जरिए अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है और राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है.’

PM मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा मजबूत हुईः केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक चुनौतियों और आर्थिक अस्थिरता के बावजूद भारत की विकास दर मजबूत बनी हुई है. उन्होंने दावा किया कि देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प अब 140 करोड़ देशवासियों का साझा लक्ष्य बन चुका है.

उन्होंने कहा, ‘पिछले 12 साल सिर्फ आर्थिक प्रगति के नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण के भी रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देशवासियों का आत्मविश्वास बढ़ा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा मजबूत हुई है.’

विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा राजस्थानः केंद्रीय मंत्री

वहीं, हिमाचल प्रदेश के मनाली में विदेशी महिला पर्यटक से जुड़े मामले पर उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बेहद निंदनीय हैं और इनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाओं का अत्यधिक प्रचार-प्रसार देश की छवि को प्रभावित कर सकता है.

इसके साथ ही, राजस्थान सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, ‘मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन सरकार प्रभावी ढंग से काम कर रही है.’ उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में सुशासन और विकास की नई पहचान बनी है और राजस्थान विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है.

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