'जाओ नहाकर कपड़े बदल लो', गैंगरेप पीड़िता से बोले साउथ एशियन यूनिवर्सिटी छात्रावास के अधिकारी

पश्चिम बंगाल के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली से गैंगरेप का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दक्षिणी दिल्ली स्थित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (एसएयू) की 18 वर्षीय छात्रा ने रविवार शाम को परिसर के अंदर 4 अज्ञात लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया. साथ ही उसने छात्रावास के अधिकारियों पर उसकी मदद करने के बजाए मुश्किलें बढ़ाने का आरोप लगाया है.

एफआईआर के अनुसार, तत्काल सहायता प्रदान करने या अधिकारियों को सतर्क करने के बजाय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने कथित तौर पर उसका अकाउंट ही बंद कर दिया. यहां तक कि पीड़िता को परिवार से संपर्क करने से हतोत्साहित किया गया और उसे नहाने और कपड़े बदलने की सलाह दी गई.

पीड़िता को छात्रावास छोड़ने के लिए मजबूर किया

बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ रविवार रात विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह केंद्र के पास 4 लोगों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया. इसके बाद उसे धमकी भरे ईमेल और अश्लील संदेश भेजकर छात्रावास छोड़ने के लिए मजबूर किया गया.

दिल्ली पुलिस ने बताया कि सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया गया है और संदिग्धों की पहचान के लिए टीमें गठित की गई हैं. हालांकि हमले के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की प्रतिक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों ने आक्रोश को और बढ़ा दिया है.

'मां को वीडियो कॉल कर जख्म दिखाने से भी रोका'

एफआईआर के मुताबिक घटना के बाद जब पीड़िता ने छात्रावास प्रभारी से संपर्क किया तो वहां मौजूद एक डॉक्टर ने स्थिति की गंभीरता पर जोर दिया, लेकिन अधिकारी ने कथित तौर पर उसे गंभीरता से नहीं लिया और इसके बजाय छात्राओं पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए. पीड़िता ने आरोप लगाया कि उन्होंने उसे अपनी मां को वीडियो कॉल कर ज़ख्म दिखाने से भी रोका. एफआईआर में उसके हवाले से कहा गया है कि मैं अपनी मां को वीडियो कॉल करके अपने जख्म दिखाना चाहती थी, लेकिन हॉस्टल इंचार्ज और गार्ड मुझे ढक रहे थे.

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) अंकित चौहान ने पुष्टि की, कि भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें सामूहिक बलात्कार, अपहरण, गलत तरीके से रोकना और जहर देना शामिल है. उन्होंने कहा कि जांच जारी है और टीमें संदिग्धों की पहचान करने में जुटी हैं.

