UAE में पत्नी की हत्या कर भारत भाग आया आरोपी, CBI ने 12 साल बाद हैदराबाद से किया गिरफ्तार

हैदराबाद में CBI ने 52 साल के सत्तार खान को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 12 साल से अपनी पत्नी के कत्ल के मामले में फरार चल रहा था. सत्तार खान पर आरोप है कि उसने साल 2013 में UAE में अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और फिर भारत भाग आया था.

CBI के मुताबिक, अप्रैल 2022 में UAE की एजेंसियों के अनुरोध पर भारत में इस मामले की जांच शुरू की गई थी. उस समय ये सामने आया था कि सत्तार खान जो वहां ड्राइवर का काम करता था, उसने 14 नवंबर 2013 को अपनी पत्नी का मर्डर किया था. वारदात के बाद वो मौके से भागकर भारत आ गया और तब से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी.

लुकआउट नोटिस के बाद खुला राज

CBI ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस (LOC) जारी किया था, लेकिन वो लगातार बचता रहा. जांच के दौरान पता चला कि सत्तार खान ने दूसरा पासपोर्ट भी बनवा लिया है. इस जानकारी के बाद CBI ने उस पासपोर्ट पर भी नया LOC खोला और तकनीकी जानकारी के आधार पर उसे तेलंगाना के रंगारेड्डी इलाके में ट्रेस किया.

दोहा भागने की कोशिश कर रहा था आरोपी

CBI की टीम वहां लगातार उसकी तलाश में थी. जब सत्तार खान को भनक लगी कि एजेंसी उसके पीछे है तो वो हैदराबाद एयरपोर्ट से दोहा भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन CBI की टीम ने मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद सत्तार खान को हैदराबाद की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया जा रहा है. CBI ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है.

