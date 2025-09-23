देश की राजधानी दिल्ली के रहने वाले एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी ने एक फर्जी डिजिटल गिरफ्तारी के जाल में फंस कर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवा दी. साइबर ठगों ने रिटायर्ड अधिकारी नरेश मल्होत्रा के तीन बैंक खातों से कुल 23 करोड़ रुपये उड़ा लिए. इस पर अब पीड़ित नरेश मल्होत्रा ने उम्मीद जताते हुए कहा कि उनका यह अनुभव दूसरों के लिए एक चेतावनी साबित होगा.

दरअसल, 78 वर्षीय रिटायर्ड अधिकारी नरेश मल्होत्रा को साइबर ठगों ने एक महीने से ज्यादा वक्त तक फर्जी डिजिटल गिरफ्तारी के जाल में फंसाए रखा. इस दौरान उन्हें घर से निकलने पर सिर्फ बैंक जाने और पैसे निकालकर ठगों को सौंपने की अनुमति दी जाती थी. साइबरों ठगों खुद को जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर मल्होत्रा से संपर्क करते थे, जिन्होंने सिर्फ एक महीने में नरेश मल्होत्रा की जिंदगी की पूंजी उनके खाते से साफ कर दी.

आंखों में आंसू लिए मल्होत्रा ने बताई आपबीती

नरेश मल्होत्रा ने अपने साथ घटी घटना की पूरी जानकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई के साथ साझा की. मल्होत्रा ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, 'मैंने अपनी जिंदगी भर की बचत को अपने वृद्धावस्था की सुरक्षा के लिए जोड़ा था, लेकिन क्योंकि मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया, इसलिए एक महीने में ही सबकुछ खत्म हो गया. मेरी यह कहानी दूसरों के लिए चेतावनी बने, मैं बस यही चाहता हूं.'

दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट कर रही मामले की जांच

साइबर ठगी के इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट कर रही है, जो साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मामलों से निपटने के लिए विशेष तौर पर तैयार की गई है. पुलिस ने कहा कि कुल 23 करोड़ रुपये में से 2.67 करोड़ रुपये अलग-अलग बैंक खातों में फ्रीज किए जा चुके हैं.

जांच से जुड़े एक अधिकारी ने मामले में कहा, 'मनी ट्रेल से पता चला कि पैसों को कई बैंक खातों में घुमाकर अलग-अलग राज्यों से निकाला गया है, ताकि यह आसानी से पकड़ में न आ सके. इस मामले में पैसों को घुमाने के लिए 4,000 से ज्यादा लेयर्ड अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया है.’ उन्होंने कहा, 'हम जल्द ही इस मामले को सुलझा लेंगे और इस साजिश के पीछे के आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे.'

यह भी पढ़ेंः 57 फ्लाइट्स कैंसिल, 31 लेट, शाम 6 बजे से शुरू हुई मेट्रो सर्विस... कोलकाता में भारी बारिश ने छीनी 10 लोगों की जान