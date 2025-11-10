दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. धमाके की गूंज इतनी जोरदार थी कि लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल गए. एलएनजेपी अस्पताल की ओर से बताया गया कि वहां 28 लोगों को लाया गया था, जिसमें से 9 की मौत हो चुकी है. दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट की खबर पाकिस्तान समेत दुनियाभर की मीडिया में सुर्खियों का विषय बना हुआ है.

दिल्ली विस्फोट पर क्या बोला पाकिस्तानी मीडिया?

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की राजधानी नई दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर 2025) को हुए विस्फोट में 8 लोगों की मौत हुई और करीब 20 लोग घायल हो गए. इसमें कहा गया है, "आर्थिक राजधानी मुंबई और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. विस्फोट वाली जगह पर कई शव क्षत-विक्षत पाए गए."

हाई अलर्ट पर भारत के कई शहर: ब्रिटेन मीडिया

ब्रिटेन की अखबार द गार्जियन ने लिखा, "दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किला स्मारक के बाहर एक कार विस्फोट में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और आसपास के इलाके में आग लग गई. विस्फोट के बाद कई दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची. विस्फोट से लगी आग में दर्जनों अन्य कारें और रिक्शा काले पड़ गए और जल गए." इसमें कहा गया," महाराष्ट्र के मुंबई शहर को एहतियाती हाई अलर्ट पर रखा गया है. यूपी में धार्मिक स्थलों और संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है."

दिल्ली ब्लास्ट पर अमेरिकी मीडिया का रिएक्शन

अमेरिकी मीडिया CNN ने लिखा कि दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को एक कार में हुए धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए. इसमें कहा गया, "पुरानी दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाके में यह धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई."

ये भी पढ़ें : हैदराबाद: जुबली हिल्स उपचुनाव से एक दिन पहले खुलासा, बड़ी संख्या में मिली फर्जी वोटर ID, BRS का बड़ा दावा